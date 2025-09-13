川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，他將派遣國民兵（National Guard）進入田納西州曼菲斯（Memphis），作為他針對犯罪問題的最新舉措。川普強調此政策已在其他城市見效，但批評者擔心這可能反映威權傾向，並質疑其真正意圖是否針對移民。

川普近期已在洛杉磯與華盛頓部署了國民兵，並計劃擴展此行動至芝加哥和紐約。他接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，曼菲斯的問題迫在眉睫，並稱市長與州長對此舉表示支持。曼菲斯市由民主黨籍市長領導，而田納西州州長則是共和黨籍。這一合作關係引發外界討論，尤其是曼菲斯黑人居民占多數的背景。

部分曼菲斯居民對國民兵巡邏表示支持，認為有助於提升安全感。然而，也有聲音指出，國民兵並不適合處理犯罪問題，且川普的行動似乎特別針對移民群體。芝加哥近期展開的新一輪執法行動更引起高度關注，川普聲稱此舉是為了鎖定最危險的罪犯，但與伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）的社群媒體交鋒也突顯出政策背後的政治分歧。

川普重申，他的核心競選承諾是打擊移民犯罪，並認為國民兵的部署已在洛杉磯與華盛頓產生積極效果。他聲稱這些城市因行動免於移民犯罪威脅。然而，批評者質疑其犯罪打擊是否真正有效，並擔憂這樣的策略可能激化社會分裂。曼菲斯的部署將成為他政策成效的下一個考驗。