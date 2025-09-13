誰殺了川普盟友？22歲好學生「逃33小時落網」　身分背景曝光

▲22歲的羅賓森已於11日晚間落網。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員、被喻為川普盟友的右翼政治活動家柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，22歲嫌犯泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）已經落網，如今他的身分背景也被媒體曝光。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）證實，羅賓森於11日晚間10點被捕，一名家族友人向警方透露，羅賓森已向家人「坦承或暗示自己犯下此案」。

CNN報導，羅賓森來自猶他州的寧靜郊區華盛頓市（Washington），距離案發地點猶他谷大學約3.5小時車程。他2021年從松景高中（Pine View High School）畢業時，因為成績相當優異，還獲得猶他州立大學（Utah State University）獎學金，但僅就讀一學期就輟學。

▲柯克在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，民眾紛紛哀悼。（圖／路透）



選民登記資料顯示，羅賓森沒有黨派傾向，但被列為「非活躍選民」，最近2次大選都沒有投票。不過，家屬向調查人員透露，他「近年變得更加熱衷於政治」，尤其對柯克抱持強烈敵意。

家屬透露，在最近一次家庭聚餐中，羅賓森提到柯克即將在猶他谷大學舉辦活動，「他們討論了他的觀點，以及為什麼不喜歡他」，家屬甚至認為「柯克充滿仇恨，並且在傳播仇恨」。

調查人員在校園附近樹林發現羅賓森使用的步槍，子彈殼上刻有反法西斯訊息，包括「嘿，法西斯！接招！」並且疑似引用義大利反法西斯歌曲歌詞「Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao」。當局已把這起事件已被定調為「政治暗殺」。