國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

誰殺了川普盟友？22歲好學生「逃33小時落網」　身分背景曝光

▲▼槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透）

▲22歲的羅賓森已於11日晚間落網。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員、被喻為川普盟友的右翼政治活動家柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，22歲嫌犯泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）已經落網，如今他的身分背景也被媒體曝光。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）證實，羅賓森於11日晚間10點被捕，一名家族友人向警方透露，羅賓森已向家人「坦承或暗示自己犯下此案」。

CNN報導，羅賓森來自猶他州的寧靜郊區華盛頓市（Washington），距離案發地點猶他谷大學約3.5小時車程。他2021年從松景高中（Pine View High School）畢業時，因為成績相當優異，還獲得猶他州立大學（Utah State University）獎學金，但僅就讀一學期就輟學。

▲▼美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，與會者驚慌逃竄的畫面在社群媒體瘋傳。（圖／路透）

▲▼美國右翼名嘴兼政治活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡，民眾哀悼。（圖／路透）

▲柯克在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，民眾紛紛哀悼。（圖／路透）

選民登記資料顯示，羅賓森沒有黨派傾向，但被列為「非活躍選民」，最近2次大選都沒有投票。不過，家屬向調查人員透露，他「近年變得更加熱衷於政治」，尤其對柯克抱持強烈敵意。

家屬透露，在最近一次家庭聚餐中，羅賓森提到柯克即將在猶他谷大學舉辦活動，「他們討論了他的觀點，以及為什麼不喜歡他」，家屬甚至認為「柯克充滿仇恨，並且在傳播仇恨」。

調查人員在校園附近樹林發現羅賓森使用的步槍，子彈殼上刻有反法西斯訊息，包括「嘿，法西斯！接招！」並且疑似引用義大利反法西斯歌曲歌詞「Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao」。當局已把這起事件已被定調為「政治暗殺」。

 
09/11 全台詐欺最新數據

相關新聞

仇恨政治與暴力民粹　川普時代的七大根源

仇恨政治與暴力民粹　川普時代的七大根源

仇恨劃破民主的講台：9月10日的血痕。台上，一顆子彈劃破猶他谷大學寧靜的空氣；台下，三千名青年目睹言論與生命在同一瞬間坍塌。Charlie Kirk 的倒下，不只是個人的悲劇，更是制度的警訊：言論自由，在無懼中說話，是自由社會的第一條命題。當話語需以防彈背心護航，民主已開始失血；言論若需甲冑，憲政便已受傷。

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

即／川普證實槍擊案嫌犯已被逮捕：希望判死

即／川普證實槍擊案嫌犯已被逮捕：希望判死

盟友遭暗殺！川普出席喪禮　范斯抬棺

盟友遭暗殺！川普出席喪禮　范斯抬棺

關鍵字：

政治暗殺Tyler Robinson1保守右翼柯克Charlie Kirk

讀者迴響

