國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「難以會見川普」成最大劣勢　美媒揭台灣關稅談判硬傷

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普關稅政策衝擊全球各國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓觀察家報》10日報導，隨著美國對貿易夥伴全面課徵高額關稅，各國領袖紛紛湧入白宮會晤川普，或者派遣代表談判貿易協議，台灣卻受限於美國「一中政策」，無法與川普直接會面，在關稅談判之中處於劣勢。

報導寫道，白宮已成為各國元首尋求協商雙邊關係的唯一場所，但美國政府的「一中政策」卻意味著，與台灣的任何正式會晤實際上都不可能實現。內文甚至認為，隨著台灣官員被迫透過非官方管道表達訴求，情況只會越來越糟。

外交部政務次長吳志中9日受訪坦言，「台灣的情況非常不同，所以我們透過非官方方式，處理川普的情況。如果我們能夠在川普辦公室與他會面，對我們來說就已經是勝利了，但這是不會發生的。」不過，他仍對台美談判的未來抱持樂觀態度，「川普有著豐富的想像力。」

▲▼台美經貿工作小組公布談判照片，駁斥特定媒體抹黑「都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事。（圖／行政院台美經貿工作小組）

▲▼台美經貿工作小組公布談判照片，駁斥特定媒體抹黑「都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事。（圖／行政院台美經貿工作小組）

▲行政院副院長鄭麗君赴美，會見美國商務部長盧特尼克（上）與美國貿易代表葛里爾（下）。（圖／行政院台美經貿工作小組）

台灣目前被美國宣布課徵20%對等關稅，一些台灣政策專家擔心，未能接觸川普，恐怕導致台灣無法重新協商稅率。

中華經濟研究院院長連賢明8日指出，台灣的情況更複雜，「因為台灣無法直接接觸川普本人，而我認為這是達成協議非常關鍵的問題。你必須與川普面對面談判，因為他喜歡做交易，而且要讓他感覺自己真的贏了。」

此外，川普政府多次計畫對外國製造的半導體課徵新關稅，而這正是台灣對美國出口的關鍵產品。連賢明認為，「不幸的是，台灣沒有機會（造訪白宮），因此無論我們內部達成什麼協議，最終都可能被川普否決。」

儘管如此，台灣總統賴清德談到台美關係時，依然保持樂觀態度。他8日表示，「在外交和國防等領域，川普總統任內與台灣的合作以及對台灣的協助，不但沒有停止或減少，反而持續增強。」

 
09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

