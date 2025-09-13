　
賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出「只有甩巴掌」　急對員工下封口令

▲▼公益網紅 賓賓哥 媒體記者會-賓賓哥。（圖／記者周宸亘攝）

▲公益網紅賓賓哥再傳出爭議。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

以熱心公益打響名號的網紅「賓賓哥」（江建樺）近日再度捲入爭議。他在雲林為一名弱勢個案進行協助時，與一名年長房東（阿公）因房租問題爆發口角衝突，當場情緒激動，甚至疑似動手毆打對方，隨後更有員工錄音檔曝光，顯示賓賓哥事後對員工下達「封口令」，要求對外統一說詞，引發熱議。

根據直播，賓賓哥在協助一名弱勢個案時，因房租繳納問題與一名年長房東（阿公）產生爭執，對方先是質疑賓賓哥「一直騙人」，並嗆聲「你今天踢到鐵板了」。賓賓哥聽聞後情緒激動，要求工作人員「把鏡頭轉走」，隨即現場傳出水壺掉落及疑似肢體衝突聲響。阿公當場高喊「你打我，我要去報警」，賓賓哥則回應，「誰要打你啊，我什麼時候打你了，你亂講，笑死人了」，場面一度十分火爆。

▲賓賓哥傳出在直播中毆打雲林老翁。（圖／翻攝自抖音）

▲賓賓哥疑似在直播中毆打老翁。（圖／翻攝自抖音）

事後，網紅推手圤智雨在社群平台公布一段「賓賓哥打人串證獨家音檔」。錄音中，賓賓哥明確指示員工，「有兩個客人問我，我怕他們去問員工，那天雲林個案有沒有打那個阿公？你們就算知道也不能講，我就是有打，就只有甩巴掌而已，你們的私事都說不方便說，我的私事你們也說不方便說。」

在 Threads 查看

根據《TVBS》報導，事件起因於賓賓哥與李姓房東的房租糾紛，賓賓哥將過程公開直播，李姓房東因此向賓賓哥及蘇姓男子提告傷害及毀謗等罪嫌。目前案件已進入司法程序，雙方已經開庭。賓賓哥本人則低調回應，「事件已經進入司法程序，就讓一切由法院審理。」

事實上，賓賓哥長期以「公益網紅」形象活躍，經常關懷弱勢、公開募款，累積大量粉絲，但他先前已因公開受害者隱私、直播敏感個案、募款爭議等多次引發爭議。此次涉暴力事件與「封口令」錄音曝光，更讓外界質疑其公益形象與私下行為的落差。

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

