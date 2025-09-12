「花蓮綠色生活月」正式啟動！「以蛻為進」永續行動全面展開

▲「花蓮綠色生活月」由環境部長彭啟明、衛福部副執行長林名男、慈濟基金會顏博文執行長、東森集團董事王令一等人共同啟動開幕儀式。(圖／記者林敬旻攝，下同）



記者黃稜涵／綜合報導

「花蓮綠色生活月」今（12）日正式啟動，環境部長彭啓明、衛福部副執行長林名男、慈濟基金會執行長顏博文，以及東森集團董事王令一等人共同啟動開幕儀式，宣告永續行動全面展開。今年以「以蛻為進」為年度主題，透過綠色旅遊、攝影展、蔬食市集及蔬食路跑等系列活動，更邀請「蔬食男神」楊子儀、超馬老爹羅維銘以及鐵人三項國家代表楊子慶擔任領跑人，共同號召全民用雙腳跑出永續未來。

▲東森集團董事王令一出席「花蓮綠色生活月」揭幕記者會。



▲邀請「蔬食男神」楊子儀擔任領跑人，號召全民用雙腳跑出永續未來。

環境部長彭啓明表示，蔬食不僅能讓地球更健康，也能讓身體更健康，是環境部積極推動的方向，他肯定「路跑結合蔬食便當」的創意，期盼未來能從花蓮擴展至全台各地。同時，他也提到，環境部近期在建國花市推行減塑行動，目前已有八成攤商響應，減少使用一次性塑膠袋，期望逐步養成全民的綠色生活習慣，並強調「綠色生活很重要，需要大家一起努力。」

▲環境部長彭啓明表示，蔬食不僅能讓地球更健康，也能讓身體更健康。

慈濟基金會執行長顏博文指出，很感恩能與各界夥伴共同推動「花蓮綠色生活月」，活動不僅推廣綠色旅遊與蔬食外，還結合蔬食路跑「蔬跑盃」、攝影展「齊柏林飛閱臺灣攝影展」及蔬食市集等多元內容，他強調這是一場兼具意義與行動力的活動，並感謝各界的熱情參與。

▲慈濟基金會執行長顏博文指出，很感恩能與各界夥伴共同推動「花蓮綠色生活月」，這是一場兼具意義與行動力的活動。



「花蓮綠色生活月」由只有創意股份公司與慈濟慈善事業基金會攜手主辦，推出《你跑步，我送餐》蔬食公益計畫，立下目標要在一年內送出一萬份營養蔬食便當，把愛與關懷送進偏鄉學校與長照社區。這項公益計畫也將結合10月25日登場的「2025第三屆蔬跑盃」路跑活動，每位跑者的報名都等同於一份便當的捐贈，象徵著全民用雙腳奔跑，把運動的力量化為善意，將溫暖送到最需要的角落。

▲「花蓮綠色生活月」推出《你跑步，我送餐》蔬食公益計畫，把溫暖送到最需要的角落。

全台唯一的蔬食路跑「蔬跑盃」今年首次導入ISO 20121永續活動管理系統，期望成為花蓮首個符合國際標準的永續活動，從賽事規劃、資源運用到廢棄物減量，全面落實低碳節能與資源循環，今年賽事更邀請三位領跑人──「蔬食男神」楊子儀、超馬老爹羅維銘，以及花蓮在地鐵人三項國家代表楊子慶──共同號召民眾，用雙腳跑出永續未來。

▲「花蓮綠色生活月」將串聯五大主題，邀請民眾親身參與、感受綠色生活的魅力。



「蔬食男神」楊子儀透露，自己已吃素8年，明顯感受到身體的變化，過去不吃素時，他早上需要花15至30分鐘才能完全清醒，但現在只要5分鐘就能醒腦。他也分享，到國外錄節目時發現，台灣在落實環保方面表現最佳，蔬食也非常美味，希望大家能藉由蔬食體驗更健康、永續的生活方式。

今年的綠色生活月也串聯「花蓮友善國際觀光城市—友善蔬食旅店」標章認證計畫，鼓勵旅宿業者提供100%蔬食早餐，採用當季在地食材，降低食物運輸里程，並依蔬食比例授予四級標章，目前花蓮已有35家旅店獲得認證，未來將持續擴大，讓每一次旅行都能成為支持環境的綠色選擇。

▲綠色生活月串聯「花蓮友善國際觀光城市—友善蔬食旅店」標章認證計畫，目前已有35家旅店獲得認證。

花蓮縣政府表示，「花蓮的美，不只是風景，更在於我們的選擇與行動。《你跑步，我送餐》讓跑步變成愛的接力棒，蔬跑盃導入國際永續標準 ISO 20121，則是我們實踐低碳節能的行動；友善蔬食旅店認證，讓每一頓早餐都成為守護地球的力量」。

今年十月的「花蓮綠色生活月」將串聯五大主題，包括全年進行的《你跑步，我送餐》蔬食公益行動；10月1日至31日推出的「探索花蓮．綠色旅行」低碳療癒行程；10月3日至27日舉辦的「齊柏林飛閱臺灣攝影展」；10月25日登場的「2025第三屆蔬跑盃」；以及10月25日至26日舉行的「第11屆未來市集．萬聖蔬食PARTY」，以豐富多元的活動，將蔬食、減塑與低碳生活融入每一天，邀請民眾親身參與、感受綠色生活的魅力。