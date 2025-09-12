　
社會 社會焦點 保障人權

台灣臀后下海秘辛曝！前夫拍攝兼寫劇本...真槍實彈一周2、3次

記者賴文萱／高雄報導

32歲網黃吳姓女子自稱「台灣臀后」，因在高雄市立圖書館總館拍攝成人不雅片，影片遭外流後引發輿論撻伐，她與32歲前夫劉男也因涉犯公然猥褻罪遭到約談並移送偵辦。吳女曾在訪談透露，她會入行是因被劉男說服，再加上她痛恨工作，才開始拍片，由劉男負責拍片兼寫劇本，她配合上陣，在影片獲得大眾認可後才克服心魔。

近期因總圖激戰影片外流，引發軒然大波的「台灣臀后」吳女，在社群平台擁有高人氣，Instagram粉絲超過51萬，X平台追蹤數也達29.3萬。她經營付費平台，累積作品約250部影片、近500張圖片，成為網路知名成人內容創作者。

吳女近期才接受小哥哥艾里節目訪談，她指她跟男友（指前夫劉男）在一起10幾年，在疫情期間健身教練收入受到影響，在劉男說服下，才開始拍片。

▲▼入侵總圖拍謎片出事！「台灣臀后」露香肩雪肌應門　搜索畫面曝 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼入侵總圖拍謎片出事！「台灣臀后」露香肩雪肌應門，搜索畫面曝。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼入侵總圖拍謎片出事！「台灣臀后」露香肩雪肌應門　搜索畫面曝 。（圖／記者賴文萱攝）

吳女自曝，當時內心很掙扎，也會跟男友吵架「為什麼要我拍這個？」但因為更痛恨工作，想提早退休，所以最後還是拍了，後來看到錢進來了，才越拍越大。但吳女也透露，她唸書有唸出一番成績，上了頂大外文系，「但在10年前，我絕對想不到我會去做這個」。

吳女說明她跟劉男的拍片方式是，劉男負責拍片兼寫劇本，她則配合演出，2人作品都是「真槍實彈」上陣，一個星期會拍2、3次。對於如何克服心魔？吳女說，拍片後發現好多人喜歡她們的作品，「別人認可妳，妳就會認可妳自己」，因有從中獲得成就感後，才會繼續拍下去。

對於小哥哥艾里提問，遇到片子外流狀況會如何，吳女則說「會轉個念，當作是宣傳。」未料受訪不久後，真的因片子外流引發關注。

警方調查後，於10日通知吳女及其32歲前夫劉男前往前鎮分局說明。據警方表示，兩人到案後承認拍攝行為，劉男同時是影片男主角及拍攝者，訊問後均被請回，相關資料已彙整並移送地檢署，全案依公然猥褻罪偵辦。

▲▼「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道在拍片。（圖／翻攝當事人X）

▲▼「台灣臀后」過去透露，曾找親姊姊一起下海。（圖／翻攝當事人X，下同）

▲▼「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道在拍片。（圖／翻攝當事人X）

▲▼「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道在拍片。（圖／翻攝當事人X）

