網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！　地勤秒打臉：根本沒用

▲網紅分享搭機前可以用束線帶固定行李箱拉鏈。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

網路上經常有人分享搭機時的行李打包技巧，有一名育兒網紅博主就分享了如何用束線帶固定行李箱拉鍊，來增加安全性。該影片累積數十萬觀看次數，但卻也引來現役地勤人員的吐槽，認為這個做法根本毫無意義，甚至可能面臨更大的行李遺失風險。

根據《每日郵報》報導，美國網紅媽咪博主@keisha_motherhood在Instagram分享旅行收納秘訣的影片，其中示範如何用束線帶固定行李箱拉鍊來增加安全性。該影片有數十萬人觀看，卻意外引發機場工作人員的強烈反彈。

美國一名機場的行李處理員阿里（Ali）在評論區直接打臉稱，「身為地勤人員，這實在太好笑了！千萬別用束線帶或鎖頭綁住行李箱拉鍊，一旦箱子破裂，我們根本沒辦法搶救你的物品。」

阿里隨後在自己的帳號@ali_see_yuh發布澄清影片，標題寫著「毫無意義」四個大字。他解釋，行李在運輸過程中難免遭受撞擊或摔落，導致拉鍊爆開是常見情況。正常情況下，地勤人員會立即將散落物品塞回箱內並重新拉上拉鍊，避免進一步遺失。

他表示，「但如果束線帶或鎖頭把拉鍊綁死，我們就無法在沒有工具的情況下重新密封行李箱。」阿里在影片中強調，「我們只能盡力把東西塞回去，但你的行李箱還是會開著。」

這名資深地勤人員進一步警告，機場環境中有各種工作人員接觸旅客行李，貴重物品遭竊的風險始終存在。他也分享自己的打包原則稱，「從珠寶、電子產品、香水、個人護理用品、鞋子，甚至內衣褲，我全部隨身攜帶…只有衣服和槍械才會託運。」