渾身是血！泰13歲少年「遭母痛毆」逃家求救　竟因性侵8歲妹妹

▲泰國發生少年性侵同父異母妹妹的駭人案件。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）一名13歲少年被母親毒打，渾身是血逃家向鄰居求救，沒想到他遭嚴厲懲罰的原因，竟是因為多次性侵8歲的同父異母妹妹。

非營利組織「Be One」創辦人帕拉瑪特（Chalida Palamart）在臉書披露案情，她直言少年傷勢嚴重程度令人震驚，但起初不願說明挨打原因，在眾人追問下才坦承犯行。

根據帕拉瑪特說法，這名母親分別與4名男子生下4名子女，她從8歲女兒口中得知兒子的駭人行徑時，「情緒完全失控，才會動手毆打小孩」，甚至主動要求警方將兒子送進監獄，並且斷絕母子關係，不願繼續照顧兒子。

▲少年挨打之後，逃家求救。（圖／翻攝臉書Chalida Phalamat）

帕拉瑪特表示，雖然能夠理解母親心碎情緒，但她不贊成放棄照顧兒子，甚至把少年送入監獄的決定，因為這些偏差行為可能源於過往創傷，透過家庭關懷仍有可能改善。

目前，呵叻府兒童暨家庭庇護中心已介入處理，分別安置母親與4個孩子，當地警方也在調查案件詳情。外界推測，少年的犯罪行為，可能受到網路內容或社群媒體不當影響。

ETtoday新聞網提醒您：

尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。