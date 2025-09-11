教師節前夕！新北表揚優良教育人員　侯友宜感謝老師春風化雨

▲為因應教育環境快速變化，新北市府會投入更多資源在教育，建置優質學習環境，做老師堅強的後盾，共同培育優秀人才。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

教師節即將到來，新北市政府今（11日）舉辦「2025年度優良教育人員表揚典禮」，今年獲獎的教育工作人員共2174位，由新北市長侯友宜頒獎予獲獎教師。侯友宜表示，為因應教育環境快速變化，市府會投入更多資源在教育，建置優質學習環境，做老師堅強的後盾，共同培育優秀人才。

「老師們為新北的孩童鋪設一條康莊大道」侯友宜說，感謝老師們平日裡除傳授知識外，更以身教引導，讓學生受優良的教育，就像園丁一樣，在學生心中撒下種子，用愛與耐心陪伴學生探索世界，給予他們信心勇敢前行，對學生有一輩子的影響力。

▲侯友宜感謝老師們平日裡除傳授知識外，更以身教引導，讓學生受優良的教育。

侯友宜表示，現場有許多校長、老師春風化雨40年，40年前和40年後，老師面對極大的改變，學生學習環境更多元，家長也期待孩子有競爭力。市府會持續投注教育資源，包括「名師共學基地」串聯資深與初任教師，同時推動生成式 AI 融入教學，減輕教師負擔也激發學生學習興趣；雙語教育讓學生走進國際以及社會情緒學習（SEL）守護學生心理衛生。

教育局說明，今年受獎的教育工作人員包括資深優良教師2,094位、校長領導卓越獎9位、特殊優良教師39位及卓越特教人員32位，其中大埔國小校長黃國鏘榮獲「特殊優良教師」，秉持「盡自己一切所能，成就每一個他人」的教育理念陪伴學童；碧華國小邱昭士教師獲頒「40年資深教師與特殊優良教師」，以身教、言教及境教培養學生自主學習能力。

▲新北市政府11日舉辦「114年度優良教育人員表揚典禮」，今年獲獎的教育工作人員共2174位。