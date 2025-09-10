　
地方 地方焦點

感謝海上英雄！瑞芳漁民節歡慶表揚　凝聚新北漁村情誼

▲瑞芳區漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市農業局長諶錫輝（左）表揚瑞芳區模範漁民黃志明先生。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區漁會於今（10日）舉辦一年一度的漁民節慶祝活動，新北市政府農業局長諶錫輝出席頒發獎狀，表揚在地優秀模範漁民，感謝他們對地方漁業經濟與文化的卓越貢獻。活動同時也凝聚漁民情誼，讓平日辛勤工作的漁民齊聚一堂，交流分享、歡樂同慶。

瑞芳地區漁業以棒受網、延繩釣、一支釣及扒網為主，漁獲豐富多元，包括小卷、鯖魚、赤鯮、加納、馬頭、石狗公、紅甘、帶魚及鰹魚等，其中小卷產量更居全國之冠。隨著國內休閒旅遊興盛，當地亦發展海上觀光，許多娛樂漁船提供海釣體驗，其中深澳漁港更是全臺娛樂漁船數量最多的海釣重鎮。

▲瑞芳區漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲瑞芳區為東北角重要的漁業基地。

每年的瑞芳區漁民節是瑞芳區漁民朋友們歡聚慶祝的節日，瑞芳區漁會亦藉此機會表揚優秀模範漁民及義工，一起分享喜悅與榮耀，本次瑞芳區漁會表揚模範漁民黃志明等12人及義工服務獎余孟怡等3人，其中擁有超過16年淨灘經驗的余孟怡女士，獲選為今年全國模範漁民(漁業資源保育類)，自小隨父母移民紐西蘭的余女士，深受紐西蘭人對自然與海洋尊重的啟發。

回臺發展後積極投入資源保育活動，深耕本市鼻頭漁港，迄今已結合社區、學校與企業推動超過300場次淨灘與環教活動，並透過潛水教學推廣環境與海洋保育理念，帶領學生與民眾親近海洋並實際參與行動。另與海漁基金會合作成立「小丑魚復育教育基地」，讓學童近距離觀察並參與野放，並推廣至虎斑花枝復育，攜手在地餐廳共同推廣永續海洋理念。

▲瑞芳區漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲農業局長諶錫輝出席瑞芳漁民節同樂。

除此之外，她以創意結合復育，設計「軟絲造型雞蛋糕」與海廢再造產品，提升民眾對資源循環的重視，在新北市政府及瑞芳漁會的協助與鼻頭漁港漁民們的大力支持下，余女士從復育、教育到社區經濟發展，成功活化鼻頭漁村文化，帶動青年返鄉與地方再生，全國模範漁民實至名歸。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，感謝漁民朋友為漁業永續奉獻心力，他們的投入使寶貴的漁業經驗得以傳承，推動友善漁業讓海洋資源永續，被提名為模範漁民更是實至名歸，也感謝余孟怡等3位義工，協助漁會保障漁港運作，為在地漁業活動及推動海洋資源永續無私奉獻。

農業局長諶錫輝表示，感謝漁民朋友辛勤付出，讓餐桌上有豐富美味與營養。市府除持續與漁會合作外，更推動「嗨漁港」計畫，依漁港特色與需求改善設施，導入智慧化設備，優化漁作環境並關懷漁民。本市瑞芳區為東北角重要漁業基地，盛產小卷、紅目鰱、白帶魚等漁獲，歡迎市民前來遊漁港、享海鮮，以行動支持在地漁民與優質漁產品。

▲瑞芳區漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲全國模範漁民余孟怡女士（右）。

