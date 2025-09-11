新北板橋社區污水困擾8年　住戶拆除後巷違建順利接管

▲社區後巷完成污水接管，環境乾淨且寬敞。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區民生路三段29巷「帝王家社區」因住戶長期對施工方案無法達成共識，導致長達8年的污水問題無法接管。經新北市水利局施工團隊近2年持續協調，歷經10次現勘與會議，最終獲得共識，由1樓住戶自拆違建，成功將社區污水接入公共管線，徹底解決68戶居民的排水困擾。

水利局長宋德仁表示，推動污水接管最大的挑戰在於需住戶自行配合拆除後巷違建，相關費用須自理，且會影響日常生活。都市土地有限，多數住戶希望拆除面積越少越好，不願額外讓出空間。即便社區為華廈或大樓，也可選擇「內部改管」方式，但費用同樣須自理，常降低民眾配合意願。

▲新北市水利局多次辦理會勘協調，最終達成共識確認污水接管方案。

宋德仁進一步說明，該社區原本的化糞池設在1樓，地下室有空間，技術上可採「內部改管」或「後巷接管」兩種方式，但部分住戶擔心拆除後巷增建物會有安全疑慮，社區內部討論多年未達共識。在里長居中協助及水利局多次會勘協調下，最終由1樓住戶同意拆除違建，順利完成污水接管。

社區住戶林先生表示，以前污水排入化糞池及旁邊水溝，常有惡臭，居住環境不佳；因社區一直無法決定施工方式，接管一直延宕。此次多虧里長及政府單位協助，污水接管順利完成，現在不僅臭味消失，也不用頻繁抽水肥，居住環境安心許多。

水利局指出，都市地區污水接管困難度較高，但未來將持續努力，尋找每個可行接管機會，讓更多市民享有乾淨生活環境，逐步提升城市品質，讓「污水接管不再是困擾，而是幸福生活的基礎」。市民如有污水接管相關問題，可撥打免付費專線「0800-017-580（您要接－我幫您）」洽詢。

▲施工人員進行後巷污水接管作業。