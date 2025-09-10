新北公共工程品質閃耀！勇奪27座國家卓越建設獎　北台灣稱霸

▲新北市農業局三項工程獲2025國家卓越建設獎肯定，10日於市政會議獻獎與市長侯友宜（中）分享榮耀。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府公共工程獲2025國家卓越建設獎共27獎項，為北台灣第一，近年亦積極推動各項公共建設，從地方產業、動物友善到社區環境改善皆展現卓越成果。「紫東社區遊程休憩點整體環境改善工程」及「龜吼漁夫市集新建工程」榮獲國家卓越建設獎金質獎，「中和動物之家空間優化改善工程」榮獲國家卓越建設獎優質獎，今（10日）農業局於市政會議上獻獎，市長侯友宜表示肯定，強調透過創新設計與友善理念，不僅能提升市民生活品質，也彰顯了新北市在永續發展上的努力與成果。

平溪紫東社區以豐富生態與賞螢場域聞名，但因社區長者行走不便及考量來往民眾安全，農業局規劃改善工程，打造更友善的休憩空間。工程設置「抿石子螢火蟲入口意象地坪」，兼具美觀與安全；河道則以固床工與塊石砌排工法穩定結構，並導入微水力發電系統，提升能源自給能力。在賞螢步道部分，採用碎石固結階梯與仿木欄杆設計，兼顧美觀與安全。整體規劃以尊重自然、保留原始地貌與植被為原則，營造出兼具教育與生態保育價值的綠色空間。

▲中和動物之家設置民眾與動物互動空間，有助提升認養率與認養品質。



龜吼漁夫市集因販售萬里蟹及新鮮漁獲而廣受歡迎，為進一步改善購物環境並提升觀光功能，新北市推動市集改建工程，新市集以萬里蟹為設計意象，採用圓弧鋼構屋頂象徵蟹殼身形，整體為兩層樓鋼筋混凝土建築。全新市集一樓設有32個生鮮攤位，二樓規劃12個熟食攤位，並設置觀海平台與無障礙設施，兼具現代舒適與傳統漁港魅力。改建後的市集不僅保留漁民直販的模式，也導入便利商店及挑高空間設計，讓龜吼市集成為北海岸漁港轉型的重要示範。

中和動物之家此次空間優化改善工程以「動物福利、互動空間、長照環境、工作環境」四大面向為規劃核心，工程除了擴充收容空間與醫療設備，更結合「寵物長照政策」，讓進入長照階段的毛寶貝們擁有更適合的生活環境。此外，工程增進民眾與動物互動空間，有助提升認養率與認養品質，同時也讓動保人員擁有更安全舒適的工作條件，展現新北市推動動物福利的決心。

侯友宜表示，新北市能在本屆國家卓越建設獎榮獲27個獎項，這不僅是對各局處團隊專業與努力的肯定，更展現市府推動公共建設以民眾需求為核心的價值。每一座工程的完成，都凝聚了市府同仁的心力與智慧，更代表著新北市在永續、安全、創新以及宜居城市發展上的決心，未來也將繼續推動更多惠及市民的建設，為市民打造安居樂業的新北家園。

▲龜吼漁夫市集以萬里蟹為設計意象，圓弧鋼構屋頂象徵蟹殼身形。

▲紫東社區遊程休憩點設置「抿石子螢火蟲入口意象地坪」，兼具美觀與安全。