地方 地方焦點

白虎斑貓「咚咚」車禍重傷險癱　新北動保處醫療復健助重生

▲白虎斑貓「咚咚」車禍重傷險癱。（圖／新北市動保處提供）

▲白虎斑貓「咚咚」與飼主合照準備回家。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，汐止區茄冬路發現一隻白色虎斑貓疑似車禍受傷，癱臥在路旁、臉部髒污。動保處隨即派員將牠送至毛寶貝醫療中心檢傷治療。經獸醫師檢查，發現該貓全身癱軟，左眼角及下頷有傷口，X光顯示雙前肢掌骨斷裂，研判應是高空摔落或車禍所致。所幸經過緊急輸液與復健治療後，貓咪已恢復健康，並由住在汐止的蔣小姐認養，展開幸福新生活。

毛寶貝醫療中心獸醫師李建沛表示，貓咪常因高處摔落或車禍受傷，常見傷勢為顏面外傷及肢體骨折，若胸腔嚴重受創甚至可能引發橫膈破裂，需緊急手術才能挽回生命。這隻白虎斑貓雖然前肢掌骨斷裂，但傷勢不算嚴重，經復健後已能正常行走與跳躍，令人欣慰。

▲白虎斑貓「咚咚」車禍重傷險癱。（圖／新北市動保處提供）

動物之家張姓動保員回憶，這隻貓因前肢受傷，初期走路像袋鼠般發出「咚咚」聲響，因此取名「咚咚」。牠剛到收容時多半臥躺，讓人一度擔心癱瘓，但經細心照護與藥物治療，食慾良好，最終能夠跳上辦公桌，象徵康復進展。張員說，見證咚咚恢復健康的過程，讓大家都十分感動。

新飼主蔣小姐表示，聽到咚咚曾受傷與復健的過程十分心疼，未來將會特別注意居家安全，避免牠再次受傷，並給予滿滿的愛與照顧。

動保處長楊淑方強調，動物的生命都值得珍惜與守護，呼籲民眾如遇到受難動物，可撥打「1959」動保專線或24小時通報電話(02-29596353)報案。動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供緊急醫療與收容，讓動物獲得即時救助。同時也鼓勵市民踴躍到各公立動物之家認養犬貓，享有免費醫療諮詢、疫苗注射等優惠，更多資訊可至「新北市政府動物保護防疫處」官網或「新北市政府動物保護防疫處 」臉書粉專查詢。

▲白虎斑貓「咚咚」車禍重傷險癱。（圖／新北市動保處提供）

