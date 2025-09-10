新北打造優質水環境獲殊榮　水利局勇奪國家卓越建設獎8大獎

▲國家卓越建設獎勇奪8大獎，10日市政會議由水利局長宋德仁（左5）率隊將優異成果獻給侯市長。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局推動「六水治理」成績斐然，在2025年「國家卓越建設獎」中一舉拿下8項大獎，包括5項金質獎與3項優質獎，今（10日）市政會議由水利局宋德仁局長率隊將優異成果獻給市長侯友宜。

侯友宜表示，肯定水利局工程團隊長年的用心與成果，這次在國家卓越建設獎中能拿到這麼多獎項，顯見新北在設施改善、生態保育、地景營造及場域管理等相關工作的進步，並與市民分享這份喜悅。

▲「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」榮獲「最佳施工品質類」優質獎。

水利局長宋德仁說，新北市面對極端氣候與都市發展雙重壓力，持續落實「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水建設核心理念，運用智慧科技結合防洪治理，更積極營造生態及環境永續，打造宜居永續的韌性城市。

水利局在此次國家卓越建設獎評中，勇奪「金質獎」共計5件。其中深獲評審肯定，著手改善人行及自行車道，形塑「一日河岸樂活」，並實現節能減碳綠色交通願景的「藤寮坑溝排水水環境營造計畫（第3期）」榮獲「最佳規劃設計類」金質獎，而採用砌塊石護岸工法，使護岸表面凹凸不規則面塊石間隙，成為陸域生物攀爬路徑的「淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程」、以及串接淡水河左岸自行車道，採用輕巧、透空、無落墩方式呈現，降低對周遭生態環境產生影響的「五股區觀音坑溪橋重建統包工程」與塑造出友善居民、吸引遊客的A+級新生活水岸「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」等3件工程，則榮獲「最佳施工品質類」金質獎。

▲「藤寮坑溝排水水環境營造計畫（第3期）」榮獲「最佳規劃設計類」金質獎。

更值得一提的是，「新北市中港大排」透過完善的維護制度與科技化防洪管理、場館活化及公私協力在生態永續經營等措施，讓中港大排成為兼具防洪、生態與社區休憩功能的永續水廊道，深獲評審團青睞。此次參加「最佳管理維護類」亦榮獲金質獎的殊榮。

另獲「優質獎」有3件，其中建構親水、休憩的友善環境，打造都市沙漠中的珍貴綠洲的「貴子坑溪河川環境營造計畫第3-2標」與形塑海堤觀海平台，打造具獨特魅力的國際級淡水河岸新風貌的「淡水河金色水岸大河門戶改善工程」均榮獲「最佳規劃設計類」優質獎；完善新北地區交通路網，並新增人行及自行車道，達到節能減碳交通願景的「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」，也榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。

水利局指出，這些獲獎工程不僅展現市府團隊在規劃設計、施工品質與維護管理的綜合實力，也驗證六水治理政策已逐步在城市各個角落落實。今年再度榮獲多項「國家卓越建設獎」，將成為市府持續推進水利創新、提升市民生活品質的重要動力。

▲「淡水河金色水岸大河門戶改善工程」榮獲「最佳規劃設計類」金質獎。

▲「貴子坑溪河川環境營造計畫第3-2標」榮獲「最佳規劃設計類」優質獎。

▲「新北市中港大排」榮獲「最佳管理維護類」金質獎。

▲「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」榮獲「最佳施工品質類」金質獎。

▲「五股區觀音坑溪橋重建統包工程」榮獲「最佳施工品質類」金質獎。

▲「淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程」榮獲「最佳施工品質類」金質獎。