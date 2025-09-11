南投劇場藝術季　9／19前單場次購票享早鳥優惠65折

▲「匠心南投‧藝期藝會」2025南投劇場藝術季精彩節目輪番上陣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投劇場藝術季「匠心南投‧藝期藝會」於9月至11月登場，南投縣文化局邀請國內知名團隊演出膾炙人口的經典作品，還安排由參與團隊策劃戲劇、舞蹈、音樂、特技等體驗課程的表演藝術工作坊，另即日起到9月19日推出優惠方案：單場次購票早鳥優惠享65折，不限張數。

縣府文化局日前舉辦2025南投劇場藝術季「匠心南投‧藝期藝會」啟動記者會，由代理局長李玉蘭主持，並致贈感謝狀給參與演出的表演團隊大開劇團長鄭芮蕎、㩳愉轃北管掌中實驗團長蕭任能、新古典室內樂團藝術總監陳欣宜、極至體能舞蹈團行政總監簡淑珠鳳舞奇觀掌中劇團副團長陳正雄；㩳愉轃北管掌中實驗團也現場以北管文武場，搭配布袋戲偶震撼演出，極至體能舞蹈團則帶來野獸派主題的大膽造型，加上繽紛色彩舞藝表演，讓民眾先睹為快。

李玉蘭指出，南投充滿濃厚人文色彩、滋養許多藝術家，縣府團隊也努力營造引領民眾沉浸藝文的表演環境；這次文化局藉由辦理南投劇場藝術季，進一步鼓勵青年返鄉一同參與，期望如主題「匠心南投‧藝期藝會」，以節慶活動聚焦藝術季重要性，誠摯歡迎鄉親以及外縣市朋友們一起來「一期一會」、體驗表演藝術。

文化局提醒，今年可免費觀賞的節目有9月28日的極至體能舞蹈團《野獸派來的！》，及10月11日㩳愉轃北管掌中實驗團《嚇唬‧嚇唬之八戒打虎》，售票節目則是10月12日新古典室內樂團《邦卡的七彩布裙》、11月8日大開劇團《好久茶的秘密15-幽靈大廚的怪奇事件》，及壓軸11月16日金枝演社劇團的《可愛冤仇人》，時間皆為每個表演日的下午2時30分，售票皆於Opentix兩廳院售票系統，另有演出團隊帶來的工作坊體驗課程、劇場體驗課程及演藝廳志工培訓課程，詳細活動資訊請隨時關注南投縣政府文化局官網。