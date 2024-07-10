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南投劇場藝術季8月起至11月全縣巡演　5團隊獲選在地傑出表演團隊

▲南投劇場藝術季將於8月登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投劇場藝術季將於8月登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投劇場藝術季將自8月起至11月底登場，縣政府秘書長洪瑞智表示，南投縣幅員遼闊，為使各鄉鎮民眾都能享有均衡的文化薰陶，並扶植縣內表演藝術團隊在地深耕發展，縣府文化局推動「藝起同樂巡迴演出」計畫，徵選並集結13個表演團隊至13鄉鎮市巡迴演出，期盼落實文化平權、人人都能欣賞到表演藝術。

「南投劇場藝術季暨南投傑出演藝團隊、藝起同樂聯合記者會」10日舉辦，說明本次劇場藝術季將帶來的豐富多元藝文表演，縣議員林憶如、林儒暘、臺中國家歌劇院經理黃本婷、埔里藝文中心館長許雅婷及多位表演團體代表都到場。

▲南投劇場藝術季將於8月登場。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智指出，另為鼓勵具潛力發展的在地演藝團隊，縣府也辦理「地方扶植傑出演藝團隊計畫」，協助各團隊培育人才、藝術傳承，今年共有5個團隊獲選為在地傑出表演團隊：包括0471特技肢體劇場、李靜芳歌仔戲團、薪傳舞蹈團、南投舞蹈團、莎小戲，他也於現場一一頒獎表揚這些優秀的演藝團體。

▲南投劇場藝術季將於8月登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府說明，「藝起同樂巡迴演出」場次分別為7月12日上午10時吹笛手家族在鹿谷鄉小半天冬筍市場、13日下午14時南崗大樂團在中寮鄉中寮國小禮堂、8月3日晚間7時30分明珠女子歌劇團在草屯鎮北投朝陽宮、24日下午14時30分南投民族管弦樂團在名間鄉弓鞋國小禮堂、25日晚間19時李靜芳歌仔戲團在竹山鎮克明宮廣場、9月12日下午18時薪傳舞蹈團在水里鄉建安堂、14日下午14時30分曼暉舞蹈團在埔里鎮藝文中心、26日下午13時20分0471特技肢體劇場在仁愛鄉法治國小、10月5日晚間19時玉皇宮國樂團在魚池鄉朝曦宮廣場，以上皆為免費觀賞。

其他內容還包括南投民族管弦樂團9月21日下午15時30分在南投市中山公園舉辦「大手牽小手音樂會」，採自由入場；10月19下午15時30分魚池戲劇團在南投市中山公園演出「做魚」，採自由入場；10月26日下午15時30分大開劇團在埔里藝文中心演出「好久茶的秘密1-日月特搜隊」，採兩廳院售票入場，8月30日前早鳥75折；11月2日下午15時30分舞蹈生態系創意團隊在南投市中山公園演出「舞蹈環境劇場-鳥匯」，採自由入場；11月3日上午10時30分身聲劇場在埔里藝文中心演出「在大水之中」，有興趣的民眾請洽埔里鎮立圖書館索票；11月9日下午15時30分天馬戲劇創作劇團在南投市中山公園演出「馬戲親子劇-蟲蟲探險家」，採自由入場；11月10日下午14時30分極至體能舞蹈團在虎山藝術館戶外小舞台演出「舞夢網」，採自由入場；11月17日下午15時如果劇團在埔里藝文中心演出「布萊特樂團」，請洽埔里鎮立圖書館索票。

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