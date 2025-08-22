　
地方 地方焦點

奧萬大10月森林療癒活動結合賽德克體驗　9／21前報名有優惠

▲奧萬大自然教育中心將於10月4日至5日舉辦兩天一夜慢活森林療癒體驗課程「走～到森林慢慢玩」。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大自然教育中心將於10月4日至5日舉辦兩天一夜慢活森林療癒體驗課程「走～到森林慢慢玩」。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推廣森林療癒與環境教育，奧萬大自然教育中心將於10月初舉辦兩天一夜慢活森林療癒體驗課程「走～到森林慢慢玩」，首度結合仁愛鄉春陽部落，深入探索賽德克文化與生態體驗，即日起開放報名，9月21日前報名可享有早鳥優惠折扣。

林業保育署南投分署指出，本次活動延續奧萬大森林療癒主題的核心理念，進一步融合原住民族文化與自然探索元素，打造更具深度的身心靈療癒旅程，透過慢步調的學習散策，引導參與者在森林中重新傾聽自己、輕鬆地鏈結環境與自我。

▲奧萬大自然教育中心將於10月4日至5日舉辦兩天一夜慢活森林療癒體驗課程「走～到森林慢慢玩」。（圖／林業保育署南投分署提供）

奧萬大自然教育中心表示，活動首日將帶領學員走入春陽部落，由當地賽德克族獵人引導穿戴傳統服飾、貼上象徵族群身分的紋面貼紙，沉浸式入場儀典完成後，再進入史努櫻步道，沿途進行文化走讀，包含生活經驗、狩獵冒險、防禦工事等，完整體會賽德克族人長年與山林共處的生活智慧，並站在最高點的瞭望台俯瞰廬山地貌，徹底感受「以山為家」的文化底蘊與自然哲學。

▲奧萬大自然教育中心將於10月4日至5日舉辦兩天一夜慢活森林療癒體驗課程「走～到森林慢慢玩」。（圖／林業保育署南投分署提供）

第二天活動回到奧萬大園區，展開「冒險與沉靜」為主題的森林體驗之旅：參與者將穿越林徑與溪流前往舊松林區，在途中探索萬大溪流域過往的歷史脈絡，進而認識森林與時間的交織；最後以森林繪本故事為引，搭配萬大溪畔潺潺水流聲、鳥鳴、微風的自然交響樂，擇一處舒適地靜心冥想與個人獨處，並調整呼吸、放鬆情緒，補充來自森林所給予的正能量。

南投分署提醒，「走～到森林慢慢玩」活動將於10月4日至5日舉辦，已在台灣山林悠遊網開放年滿16歲以上民眾報名（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1410），原價為5000元、 早鳥優惠折扣1000元；屆時將提供交通接駁，並依個人需求及預算預訂奧萬大客房，免去開車與訂房之苦，詳情可參考報名網站簡章，有任何疑問可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC）或電洽049-2974499/吳先生洽詢。

奧萬大10月森林療癒活動結合賽德克體驗　9／21前報名有優惠

奧萬大10月森林療癒活動結合賽德克體驗　9／21前報名有優惠

奧萬大走～到森林慢慢玩療癒賽德克文化導覽早鳥優惠

