尋找暗夜精靈！「夜探三仙台」開跑　滿10人出團有早鳥優惠

▲三仙台的特殊地形也造就島上豐富的自然生態。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

三仙台風景區擁有豐富多樣的動植物生態、無光害的璀璨星空及解憂礫石灘，為讓遊客體驗與白天不同的夜間生態魅力，交通部觀光署東部海岸國家景區管理處2025年「夜探三仙台」活動，訂於4月1日起開跑，即日起受理報名。

東管處表示， 「夜探三仙台」活動自2019年起辦理至今已7年，活動廣獲好評，並與在地社區結合培訓數十名導覽老師，提升當地居民的生態認知與環境保育概念。

三仙台的特殊地形也造就島上豐富的生態，若說白天的三仙台是環抱大海的青年，夜晚的三仙台就是熱情繽紛的少女。當夜幕低垂降臨，喧鬧的蛙鳴首先拉開序幕，寄居蟹熱烈討論著房市，半邊花整晚都在等著誰，黑眶蟾蜍搖搖擺擺巡田水，不經意地抬頭望，眼底盡是繁星熠熠。三仙台的夜間迷幻魅力適合大人小孩一起來體驗。

每年4月至10月辦理的「夜探三仙台」活動，提供「過島」與「不過島」二條路線，在專業導覽老師的引導下，不僅能深入體驗三仙台特有生態，活動中也強調環境保護與可持續發展的理念，以柔和不刺激的光源在三仙台尋找暗夜精靈。東管處誠摯邀請大家走進三仙台與大自然互動，展開一趟療癒且放鬆的夜間旅行！

「夜探三仙台」系列活動已開放線上報名，活動10天前報名享早鳥優惠，活動依行程分為不過島的愜意路線與過島的挑戰路線，活動採併團制，滿10人即出團，詳細活動內容可至「成功海洋環境教室」臉書粉專查詢或來電0972-637683；089-853948洽詢。