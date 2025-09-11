　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲韌性特別預算案將有65億元用於協助公私立大學校務經營。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

行政院今天通過韌性特別預算案，其中教育部200億元經費，將有65億元用於協助公私立大學校務經營。教育部今表示，受補助學校114到116學年度不調漲學雜費，並確保弱勢獎助金、私校兼任教師鐘點費等。

面對國際局勢的劇烈變動，教育部透過特別預算的即時挹注，確保高等教育體系的永續發展。當前國際情勢劇變，已對高教營運、人才招募及產學合作等面向造成實質衝擊；包含企業經營的不確定性，可能限縮學校來自企業的資源挹注；進口儀器設備與教研材料成本的上升，亦直接增加學校的營運壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部指出，此一變局中亦潛藏高等教育體系之發展契機，如美國高教預算緊縮所致教研人才流動，實為我國延攬國際優秀人才之良機；此外，產業布局快速變遷，進一步深化高教與產業間緊密連結，加值學生能力，方能協助產業加速創新及升級轉型。特別預算的即時挹注，將使我國高等教育體系轉危為機、厚植未來發展動能。

教育部在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」項目獲配特別預算200億元，所提出之規劃是回應現實挑戰、同時掌握國際轉機之前瞻策略，其措施內容對高等教育具有必要性。

教育部提出2方案，其中「提升大專校院校務經營補助方案」有100億元，將用於穩定學校營運、減輕負擔，有65億元補助大專校院、35億元補助國立大學附設醫院。

教育部指出，特別預算對大專校院精進校務經營的支持，確保各校於國際局勢所帶來之財務壓力下無需透過調漲學雜費來維持運營，每年約可照顧91萬名學生，從而穩定民生物價，減輕家庭負擔並兼顧教學品質。同時本方案亦協助國立大學附設醫院購置智慧化醫療設備，提高醫療服務品質，如透過AI輔助影像判讀縮短66%處理時間，落實「健康台灣」願景。

「支持高教與產業合作共培人才方案」也有100億元，面對全球供應鏈重組及新興產業發展需求，與他國或業界競逐人才時，我國教研人員薪資待遇普遍缺乏競爭力，透過特別預算協助大學得以提供更具吸引力的薪資與研究條件，提升我國在全球人才競爭中的優勢，進而補強大專校院教研量能。

另外，政府與企業將共同挹注大學相關資金，精進產學合作教學，推動高等教育體系與產業實務接軌，確保課程內容可靈活應變產業變遷，預期能培育具備因應環境變遷能力之人才，協助我國產業實現升級轉型，保持我國全球經濟挑戰下之競爭優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

護理人員進修免奔波　東港安泰醫院攜手美和科大開辦在職專班

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

護理人員進修免奔波　東港安泰醫院攜手美和科大開辦在職專班

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

生活熱門新聞

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

高雄「F級女店員」日本拍AV！　本尊親自回應了

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

AV女優山岸綺花突宣布引退　8年生涯劃下句點

陽明交大新生群公告：嚴禁廁所打砲　全網暴動

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

更多熱門

相關新聞

國3生揮石擊盲同學右眼　母子賠償242萬

國3生揮石擊盲同學右眼　母子賠償242萬

15歲許姓國三生學生於學校上體育課時，隨手撿起石頭並用羽毛球拍揮擊，意外擊中同班盧姓同學右眼，造成外傷性白內障、黃斑部退化等重傷，矯正視力僅剩0.02，勞動能力受損近三成，終身影響就業與生活。盧男父母更因孩子突遭失明，精神受創嚴重。盧男及其父母分別向屏東地方法院請求侵權行為損害賠償，分別向許姓少年的母親應連帶給付182萬元、精神撫慰金各30萬元，法院判決許母未盡監督責任，須連帶賠償盧男及其父母共計242萬元。

一生奉獻教育黃偉哲向教師致敬是孩子最堅實的後盾

一生奉獻教育黃偉哲向教師致敬是孩子最堅實的後盾

美和科大社工嘉義班啟航　首開班即滿招

美和科大社工嘉義班啟航　首開班即滿招

2025梅竹黑客松推動創新解方

2025梅竹黑客松推動創新解方

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

關鍵字：

教育特別預算高教發展學雜費大學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面