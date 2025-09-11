韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

▲韌性特別預算案將有65億元用於協助公私立大學校務經營。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

行政院今天通過韌性特別預算案，其中教育部200億元經費，將有65億元用於協助公私立大學校務經營。教育部今表示，受補助學校114到116學年度不調漲學雜費，並確保弱勢獎助金、私校兼任教師鐘點費等。

面對國際局勢的劇烈變動，教育部透過特別預算的即時挹注，確保高等教育體系的永續發展。當前國際情勢劇變，已對高教營運、人才招募及產學合作等面向造成實質衝擊；包含企業經營的不確定性，可能限縮學校來自企業的資源挹注；進口儀器設備與教研材料成本的上升，亦直接增加學校的營運壓力。

教育部指出，此一變局中亦潛藏高等教育體系之發展契機，如美國高教預算緊縮所致教研人才流動，實為我國延攬國際優秀人才之良機；此外，產業布局快速變遷，進一步深化高教與產業間緊密連結，加值學生能力，方能協助產業加速創新及升級轉型。特別預算的即時挹注，將使我國高等教育體系轉危為機、厚植未來發展動能。

教育部在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」項目獲配特別預算200億元，所提出之規劃是回應現實挑戰、同時掌握國際轉機之前瞻策略，其措施內容對高等教育具有必要性。

教育部提出2方案，其中「提升大專校院校務經營補助方案」有100億元，將用於穩定學校營運、減輕負擔，有65億元補助大專校院、35億元補助國立大學附設醫院。

教育部指出，特別預算對大專校院精進校務經營的支持，確保各校於國際局勢所帶來之財務壓力下無需透過調漲學雜費來維持運營，每年約可照顧91萬名學生，從而穩定民生物價，減輕家庭負擔並兼顧教學品質。同時本方案亦協助國立大學附設醫院購置智慧化醫療設備，提高醫療服務品質，如透過AI輔助影像判讀縮短66%處理時間，落實「健康台灣」願景。

「支持高教與產業合作共培人才方案」也有100億元，面對全球供應鏈重組及新興產業發展需求，與他國或業界競逐人才時，我國教研人員薪資待遇普遍缺乏競爭力，透過特別預算協助大學得以提供更具吸引力的薪資與研究條件，提升我國在全球人才競爭中的優勢，進而補強大專校院教研量能。

另外，政府與企業將共同挹注大學相關資金，精進產學合作教學，推動高等教育體系與產業實務接軌，確保課程內容可靈活應變產業變遷，預期能培育具備因應環境變遷能力之人才，協助我國產業實現升級轉型，保持我國全球經濟挑戰下之競爭優勢。