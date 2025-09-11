國3生手癢！羽毛球拍揮石「打瞎同學右眼」　母子要賠242萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

15歲許姓國三生學生於學校上體育課時，隨手撿起石頭並用羽毛球拍揮擊，意外擊中同班盧姓同學右眼，造成外傷性白內障、黃斑部退化等重傷，矯正視力僅剩0.02，勞動能力受損近三成，終身影響就業與生活。盧男父母更因孩子突遭失明，精神受創嚴重。盧男及其父母分別向屏東地方法院請求侵權行為損害賠償，分別向許姓少年的母親應連帶給付182萬元、精神撫慰金各30萬元，法院判決許母未盡監督責任，須連帶賠償盧男及其父母共計242萬元。

判決書指出，15歲許姓男學生於民國2022年1月13日在校上體育課時，隨手拾起地上一塊石頭，以羽毛球拍揮擊，卻意外擊中同班同學盧姓男學生右眼，造成嚴重傷害。盧男不僅出現外傷性虹膜分離、外傷性白內障，還導致黃斑部退化，右眼視力矯正後僅剩萬國視力表0.02，終身視力受損。

盧男事後醫療支出雖僅1,380元，但因右眼失能，經鑑定勞動能力減損29%，預估至65歲前損失金額高達204萬6,762元(但僅請求102萬3,381元）。盧男因此失去正常的立體視覺與平衡感，不僅生活大受影響，未來在升學、就業甚至婚姻發展上，都將遭遇極大困難。

盧男父母更因此承受巨大的精神折磨。法院認為，父母辛苦養育孩子至國中，本應迎接青春歲月，卻因這場意外突失一眼視力，必須陪伴兒子面對長期醫療、心理輔導及生活適應問題。除了日常照護負擔增加，他們還需額外投入心力安撫孩子的自卑與痛苦，對家庭造成沉重衝擊。因此，認定盧男父母同樣受到身分法益侵害，符合請求精神撫慰金的要件。

法院審理認為，雖然許母辯稱事故發生於校園內，非其可直接監督，但依民法規定，父母對未成年子女仍有監督及教養責任，難以免除連帶賠償義務。判決許男及其母親應連帶賠償盧男新臺幣182萬4,761元，並分別依不同日期起算利息，另須各賠償盧男之父與母親30萬元精神慰撫金，合計金額達242萬4761元。

法界人士表示，該案也再次警示社會大眾，未成年人行為雖出於無心，但一旦造成他人重大傷害，家長與監護人仍須依法承擔責任。唯有加強安全教育，讓孩子懂得行為後果，才能避免悲劇重演。