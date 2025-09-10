　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

一生奉獻教育　黃偉哲向教師致敬：你們是孩子最堅實的後盾

▲台南市2025年教師節表揚大會在樹谷園區音樂廳舉行，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒獎向教師致敬。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2025年教師節表揚大會在樹谷園區音樂廳舉行，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒獎向教師致敬。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教師節將屆，台南市教育局10日在樹谷園區音樂廳舉辦「緣來是你~在你眼中，我學會了閃耀」教師節表揚大會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲，向4位全國師鐸獎、2位全國教育奉獻獎、24位台南市師鐸獎、12位卓越特殊教育人員，以及數百位服務滿20、30、40年的資深教師致敬，感謝師長們長年用專業與愛，成為孩子最堅實的後盾。

開場由安慶國小舞蹈隊帶來熱情洋溢的演出，展現台南學童多元才華。副市長葉澤山、教育局長鄭新輝親頒獎座，逐一向受獎教師表達敬意。葉澤山致詞時指出，台南教育表現長期亮眼，今年在全國教育評比屢獲佳績；此次全國師鐸獎更以4人獲獎名列六都之冠，充分展現教育軟實力。他感謝所有教師引導孩子勇敢追夢，師生彼此相伴成長，共同閃耀教育光芒。

教育局長鄭新輝則說，教育環境不斷變遷，教師挑戰日益增加，市府雖財政有限，仍持續投入經費改善師生條件，包括增置國中師資、提前發放考核獎金、調高兼行政教師不休假加班費、提供心理諮商等多項措施，同時推動班班有冷氣、75吋觸控銀幕、水擦黑板、學校路平與通學步道，打造更安全舒適的學習場域。

▲台南市2025年教師節表揚大會在樹谷園區音樂廳舉行，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒獎向教師致敬。（記者林東良翻攝，下同）

獲全國師鐸獎的西門實小教師邱馨慧，以「愛為根、探索為莖、實踐為果」引領學生成為放眼世界的永續公民；全國教育奉獻獎得主、台南一中退休教師李福進，推動系統化邏輯思維教育革新，深耕桃李無數。進學國小校長李添旺服務40年，以「成為巨人的肩膀」期勉自己，幫助孩子看得更高更遠，成就無限可能。

台南市教育局補充，今日受獎名單涵蓋全國師鐸獎、全國教育奉獻獎、本市師鐸獎、卓越特殊教育人員，以及資深優良教師等類別，完整名單已公布於教育局官網，讓市民一同見證教師無私付出，共同向教育英雄致敬。

教育局補充，本次大會表揚名單如下：全國師鐸奬復興國中陳文財、立人國小王全興、石門國小劉珍琳及西門實小邱馨慧；本市師鐸獎永仁高中郭如育、西港國中黃新富、仁德國中盧俊邦、大橋國中何慧真、和順國中王嬿惠、安平國中何曉芬、鹽行國中胡正良、東區勝利國小黃雅貴、蓮潭國中小鄭東益、永華國小歐錫霖、官田國小徐子蔚、崑山國小陳谷易、安定區南興國小陳桂蘭、東區復興國小黃雅琳、文元國小龔詩鈴、大灣國小蘇雅慧、安順國小陳玥樺、將軍幼兒園蔡玉晏、麻豆幼兒園劉怡玲、仁德幼兒園郭淑芬。

▲台南市2025年教師節表揚大會在樹谷園區音樂廳舉行，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒獎向教師致敬。（記者林東良翻攝，下同）

全國教育奉獻奬臺南一中李福進、臺南二中劉天祥。40年資深優良教師：新東國中林雅齡、麻豆國中李素英、忠義國小林泓成、進學國小李添旺、南區新興國小李俊興、樹林國小戴良全、善糖國小陳俊吉、層林國小林水順、大甲國小蔡玉仙、崑山國小王文玲、永信國小吳博明、西埔國小姜建宏、永華國小趙秀才、大光國小林漢龍、安順國小林育祺、張彩綿、海佃國小謝娟娟、劉育秀、海東國小陳瑞梅、學東國小楊爵光、億載國小洪千賀、新營國小李孟洙、仁愛國小陳淑美、學甲國小陳美卿、大文國小許瑞賓、建功國小黃自正、光榮實小黃永忠、崇學國小徐麗玲、喜樹國小林清海、和順國小陳美伶、長興國小張淑好。

卓越特殊教育人員：大灣高中施欣玫、崇明國中陳如凡、建興國中王馨敏、永康區復興國小張喜凰、永福國小陳姿燕、新民國小張玉林、麻豆國小李翊誠、六甲國小王秋怡、東陽國小陳怡靜、大港國小陳玥吟、東區復興國小黃詩雅、鹽水國小吳佾纁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman開箱「本人變化比iPhone還多」　網一排喊扯
財政部要課徵新稅！4大要件一次看
驚險！火腿打擊教練遭斷棒擊中腦出血
陳菊病假9個月薪水誰領？監察院：自願放棄每月36萬「繳回國庫
33歲女遭10噸重鋼筋壓死！姊衝醫院悲痛認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一生奉獻教育　黃偉哲向教師致敬：你們是孩子最堅實的後盾

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

創意結合傳統！虎尾中元文化祭人潮破30萬　帶動文化觀光效益

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

朴子警察暖心行動　搭橋慈善團體助陷困家庭

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

一生奉獻教育　黃偉哲向教師致敬：你們是孩子最堅實的後盾

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

創意結合傳統！虎尾中元文化祭人潮破30萬　帶動文化觀光效益

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

朴子警察暖心行動　搭橋慈善團體助陷困家庭

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

生涯首次交鋒！張育成砲轟徐若熙　韓國隊教練團現場聚焦頂尖投打

《永夜星河》女星點讚虞書欣爭議影片　火速道歉：真的要把手剁了

謝欣穎情變賞月紓壓　浪琴月相錶擄芳心

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

美房貸利率驟降至6.29%　創2025最大單日跌幅

早起2小時決定你的財富層　研究揭「晨型人」更容易累積財富

隱藏版神奇食材！1片就能減緩糖吸收　配飯一起吃更美味

泰粉特地飛來看他！曾敬驊感性吐心聲　《我家的事》演員急幫導演做媒

上任第一天就昏倒！瑞典衛生部長「抱講台倒地」　副總理急衝救援

一生奉獻教育　黃偉哲向教師致敬：你們是孩子最堅實的後盾

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

花蓮警眼尖中大獎　深夜巡邏查獲通緝犯搜出毒

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

更多熱門

相關新聞

美和科大社工嘉義班啟航　首開班即滿招

美和科大社工嘉義班啟航　首開班即滿招

美和科技大學社會工作系嘉義班於9月9日正式揭幕，迎來首屆新生入學。校方特別舉辦新生座談會，由副校長鍾紹熙親自主持，並邀集民生學院院長李昭憲教授、進修部主任陳志明教授、社工系副主任謝明原助理教授及班導師樓家祺助理教授等師長共同出席。會場氣氛溫馨熱烈，充分展現學校對推動社工專業教育的重視與期待。

台南漁產進軍國際！黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

台南漁產進軍國際！黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

台南市防災校園建置獲獎黃偉哲市政會議勉勵團隊持續精進

台南市防災校園建置獲獎黃偉哲市政會議勉勵團隊持續精進

全國科展台南奪佳績！市政會議獻獎黃偉哲肯定學子科研實力

全國科展台南奪佳績！市政會議獻獎黃偉哲肯定學子科研實力

黃偉哲拍板！台南推「TPASS＋台鐵南嘉定期票」799元無限搭

黃偉哲拍板！台南推「TPASS＋台鐵南嘉定期票」799元無限搭

關鍵字：

教育黃偉哲教師致敬後盾

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面