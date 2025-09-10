一生奉獻教育　黃偉哲向教師致敬：你們是孩子最堅實的後盾

▲台南市2025年教師節表揚大會在樹谷園區音樂廳舉行，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒獎向教師致敬。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教師節將屆，台南市教育局10日在樹谷園區音樂廳舉辦「緣來是你~在你眼中，我學會了閃耀」教師節表揚大會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲，向4位全國師鐸獎、2位全國教育奉獻獎、24位台南市師鐸獎、12位卓越特殊教育人員，以及數百位服務滿20、30、40年的資深教師致敬，感謝師長們長年用專業與愛，成為孩子最堅實的後盾。

開場由安慶國小舞蹈隊帶來熱情洋溢的演出，展現台南學童多元才華。副市長葉澤山、教育局長鄭新輝親頒獎座，逐一向受獎教師表達敬意。葉澤山致詞時指出，台南教育表現長期亮眼，今年在全國教育評比屢獲佳績；此次全國師鐸獎更以4人獲獎名列六都之冠，充分展現教育軟實力。他感謝所有教師引導孩子勇敢追夢，師生彼此相伴成長，共同閃耀教育光芒。

教育局長鄭新輝則說，教育環境不斷變遷，教師挑戰日益增加，市府雖財政有限，仍持續投入經費改善師生條件，包括增置國中師資、提前發放考核獎金、調高兼行政教師不休假加班費、提供心理諮商等多項措施，同時推動班班有冷氣、75吋觸控銀幕、水擦黑板、學校路平與通學步道，打造更安全舒適的學習場域。

獲全國師鐸獎的西門實小教師邱馨慧，以「愛為根、探索為莖、實踐為果」引領學生成為放眼世界的永續公民；全國教育奉獻獎得主、台南一中退休教師李福進，推動系統化邏輯思維教育革新，深耕桃李無數。進學國小校長李添旺服務40年，以「成為巨人的肩膀」期勉自己，幫助孩子看得更高更遠，成就無限可能。

台南市教育局補充，今日受獎名單涵蓋全國師鐸獎、全國教育奉獻獎、本市師鐸獎、卓越特殊教育人員，以及資深優良教師等類別，完整名單已公布於教育局官網，讓市民一同見證教師無私付出，共同向教育英雄致敬。

教育局補充，本次大會表揚名單如下：全國師鐸奬復興國中陳文財、立人國小王全興、石門國小劉珍琳及西門實小邱馨慧；本市師鐸獎永仁高中郭如育、西港國中黃新富、仁德國中盧俊邦、大橋國中何慧真、和順國中王嬿惠、安平國中何曉芬、鹽行國中胡正良、東區勝利國小黃雅貴、蓮潭國中小鄭東益、永華國小歐錫霖、官田國小徐子蔚、崑山國小陳谷易、安定區南興國小陳桂蘭、東區復興國小黃雅琳、文元國小龔詩鈴、大灣國小蘇雅慧、安順國小陳玥樺、將軍幼兒園蔡玉晏、麻豆幼兒園劉怡玲、仁德幼兒園郭淑芬。

全國教育奉獻奬臺南一中李福進、臺南二中劉天祥。40年資深優良教師：新東國中林雅齡、麻豆國中李素英、忠義國小林泓成、進學國小李添旺、南區新興國小李俊興、樹林國小戴良全、善糖國小陳俊吉、層林國小林水順、大甲國小蔡玉仙、崑山國小王文玲、永信國小吳博明、西埔國小姜建宏、永華國小趙秀才、大光國小林漢龍、安順國小林育祺、張彩綿、海佃國小謝娟娟、劉育秀、海東國小陳瑞梅、學東國小楊爵光、億載國小洪千賀、新營國小李孟洙、仁愛國小陳淑美、學甲國小陳美卿、大文國小許瑞賓、建功國小黃自正、光榮實小黃永忠、崇學國小徐麗玲、喜樹國小林清海、和順國小陳美伶、長興國小張淑好。

卓越特殊教育人員：大灣高中施欣玫、崇明國中陳如凡、建興國中王馨敏、永康區復興國小張喜凰、永福國小陳姿燕、新民國小張玉林、麻豆國小李翊誠、六甲國小王秋怡、東陽國小陳怡靜、大港國小陳玥吟、東區復興國小黃詩雅、鹽水國小吳佾纁。