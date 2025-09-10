屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

▲美和科技大學社會工作系嘉義班新生座談會。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東美和科技大學社會工作系嘉義班於9月9日正式揭幕，迎來首屆新生入學。校方特別舉辦新生座談會，由副校長鍾紹熙親自主持，並邀集民生學院院長李昭憲教授、進修部主任陳志明教授、社工系副主任謝明原助理教授及班導師樓家祺助理教授等師長共同出席。會場氣氛溫馨熱烈，充分展現學校對推動社工專業教育的重視與期待。

副校長鍾紹熙表示，這次嘉義班的成立，開出名額50人即滿招，不僅呼應地方需求，也期盼該班能培育更多具有人文關懷與專業能力的社工人才，投入社會服務領域，成為推動社會進步的力量，也是美和科大深化區域連結的重要一步。他勉勵新生要勇於面對挑戰，善用學校資源，並在學習歷程中培養助人為樂的精神。

系主任李昭憲說，課程設計將兼顧理論與實務，並透過多元實習場域，讓學生能在地方社會中紮根，提升專業能力與服務效能。也提到師生間的互動是學習的重要基礎，相信該班在導師樓家祺的支持與陪伴下都能順利完成學業，並以所學之專業知能，服務社會，成為一位真正的專業助人工作者。系辦行政老師與學務處教官也針對課程安排、學籍管理與資源服務進行詳細說明，協助新生快速適應校園生活，確保學習過程順利。

進修部主任陳志明則勉勵學生，進修學習需要更高的自律與毅力，期盼大家能堅持初衷，平衡學業與工作，最終在完成學位的同時，養成專業素養與助人使命感，最後送給所有同學兩個「心」，「安心」與「放心」，請同學「安心」求學，請「放心」交給學校。

這次新生座談會不僅展現了校方對嘉義班的高度重視，也凝聚了師生的向心力。美和科技大學表示，未來將持續強化社工教育，透過專業課程與在地實踐，培養出兼具專業知識與社會關懷的優秀人才，回應社會多元需求，並在南台灣發揮更大的影響力。