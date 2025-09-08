六大國際級企業齊聚清華　2025梅竹黑客松推動創新解方

圖、文／梅竹黑客松提供

▲2025 新竹 X 梅竹黑客松將於9/20、21 在國立清華大學新體育館盛大舉行。

「2025 新竹 X 梅竹黑客松」 即將於 9 月 20 日至 21 日 在國立清華大學新體育館盛大舉行。這場跨領域的科技盛會，吸引 500 多名來自臺清交成、全臺各大專院校學生與社會人士報名參與，共同針對社會議題與企業挑戰展開激烈角逐與創意激盪。

除了刺激的競賽，2025 新竹 X 梅竹黑客松現場也將同步設置 企業博覽會，邀請各大知名合作與贊助企業進駐設展。不論是否參賽，學生與社會大眾都能免費入場參觀，近距離接觸各大企業、了解最新科技發展與就業機會。參與者還能透過與企業互動蒐集虛擬寶石，累積一定數量後即可兌換不同等級的抽獎券，有機會將 POLLYWELL 手持電風扇、迷你投影機、instax mini12 拍立得 等超值好禮帶回家！ 此外，兩天的活動更準備了各式多元的 娛樂交流項目，包含拍貼機、按摩椅、彈珠臺等設施，與趣味互動遊戲，讓所有人都能在創意激盪之外，也享受輕鬆歡樂的交流氛圍。

▲現場將同步設置企業博覽會，學生與社會大眾都能免費入場參觀。

今年的競賽分為「黑客組」與「創客交流組」兩大組別，「黑客組」由CloudMosa、恩智浦半導體、台積電、羅技、Google、AMD 等六家國際級企業帶領，攜手黑客松團隊出題並提供技術資源，與學生們進行密切的合作互動，引領學生發現問題、解決問題。也在活動中參與擺攤、舉辦企業博覽會，提供各大院校學生近距離接觸頂尖企業的機會；「創客交流組」則依然與新竹市政府合作，結合 AI、大數據、物聯網等科技，針對市政服務提出創新解方，從智慧交通、公共安全到環境監測，打造更即時、便利、貼近市民需求的智慧應用，共創友善高效的未來城市。

▲娛樂交流項目供參賽者在在緊張的氣氛中放鬆心情。

為期兩天的賽事中，所有參賽者都能夠在自由與創意的氛圍中碰撞出新的想法，在團隊合作與企業互動中收穫豐富的經驗與成長。每年的成果也將永存於成果存放平台，梅竹黑客松相信所有的創意都值得保存與傳承，相信每一次的靈光一閃，都是引領我們前進的關鍵與動力。「2025 新竹 X 梅竹黑客松」期許你的創意與創作能量，能夠引領世界科技潮流，帶動社會走向進步。



2025 新竹 X 梅竹黑客松資訊

大松時間：09 / 20 - 09 / 21

競賽地點：國立清華大學新體育館

企業博覽會：

09 / 20 10:30 - 12:00、13:30 - 17:00

09 / 21 08:30 - 10:30

