尼泊爾官員遭痛毆畫面曝！財長逃到一半「遭助跑飛踢」瞬間撞牆

▲尼泊爾示威群眾與官員的衝突加劇，許多官員遭到痛毆。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

尼泊爾反政府示威衝突加劇，Z世代所領導的抗議者9日放火燒前總理卡納爾的家（Jhala Nath Khanal），並且闖入住宅，外長德烏巴（Arzu Rana Deuba）、財長保德爾（Bishnu Prasad Paudel）也遭到攻擊，2人被痛毆的畫面在網路上流傳，受到大量討論。

當地的YouTuber「Divya Gandotra Tandon」在社群平台X上傳多段影片，其中一段影片是前總理卡納爾遭到攻擊以後，滿臉是血、需要人攙扶的片段。且在行走的過程中，一旁的群眾還是不斷拳打腳踢，場面相當恐怖。

除了這段影片以外，社群帳號TheWarPolitics也在X上傳了影片，有許多示威群眾衝入外長德烏巴家中，對著德烏巴的丈夫拳打腳踢。而德烏巴本人雖然被護著，但仍有示威民眾從後方一腳踹下去，場面同樣十分激烈。

此外，財長保德爾同樣也受到攻擊。印度知名媒體人希夫尚卡爾 （Rahul Shivshankar）在X上傳了一段影片，指稱保德爾被大量民眾追趕，沒想到在逃亡的過程中，遭到其中一人助跑飛踢，當即撞飛到一旁的牆上。儘管保德爾爬起身後還想繼續跑，但因為受了傷、速度受影響，很快就又被抓住，人也被拖進了巷子裡。