尼泊爾總統也辭職了！抗議者火燒國會大廈、總理官邸

▲尼泊爾示威群眾在國會外燃起熊熊大火，舉旗高喊反政府口號。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

尼泊爾政府以打擊假新聞與網路詐騙為由，日前突然封鎖 Facebook、YouTube、Instagram、WeChat 等 26 個社群平台，結果引爆民怨。大批年輕世代走上街頭，演變成數十年來最嚴重的暴動，不僅造成至少22人死亡、數百人受傷，還導致總理奧利（K.P. Sharma Oli）、內閣多位部長，以及總統普德爾（Ram Chandra Poudel）相繼辭職下台。

抗議浪潮主要由1 至28歲的「Z 世代」年輕人主導，他們除要求解除社群禁令外，也指控政府長期貪腐、無能治理。8 日起群眾與警方爆發激烈衝突，安全部隊動用催淚瓦斯、橡膠子彈，甚至傳出開火。院方證實，截至9日已造成至少22人死亡，約400人送醫，死者中甚至包含一名年僅12歲的兒童。

雖然政府在9日清晨宣布撤回禁令並頒布宵禁，但群眾怒火並未平息。當日下午，數百名抗議者衝進首都加德滿都的國會大廈及政府行政建築群「辛哈杜巴宮」，並縱火焚燒總理奧利的官邸、其所屬政黨辦公室、國會大廈側樓以及多名高官的住宅。濃煙直竄天際，現場傳出建築物被噴上「你挑起了錯誤的戰爭」等反政府標語。

現場畫面顯示，抗議者揮舞國旗，圍繞燃燒的營火高喊口號，部分人甚至搬出官邸內的畫作與傢俱丟進火場，場面近乎失控。

面對無法收拾的局勢，總理奧利在9日正式辭職，數名內閣成員先前也因不滿暴力鎮壓而自行去職。印度媒體進一步報導，總統普德爾當晚也遞出辭呈，使尼泊爾政治陷入真空。

暴動使加德滿都幾近癱瘓，特里布萬國際機場被迫關閉，國內航班大幅停擺。印度外交部已發布警告，呼籲國民暫勿前往尼泊爾，在當地的印度公民則被要求留在室內並遵守安全指示。