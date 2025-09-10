尼泊爾暴動失控！前總理夫人受困「活活燒死」　財長當街遭痛毆

▲ 尼泊爾示威已造成19人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾反政府示威演變成暴力衝突，由Z世代領導的抗議者9日衝進前總理卡納爾（Jhala Nath Khanal）住所縱火，導致其妻子奇特拉卡爾（Rajyalaxmi Chitrakar）受困，在加德滿都達魯（Dallu）的家中遭活活燒死。

綜合NDTV、《法新社》等外媒，奇特拉卡爾在大火中受困，雖緊急送往基爾提布爾燒傷醫院（Kirtipur Burn Hospital）搶救，治療過程中仍不治身亡，家屬已證實其死訊。且除卡納爾住處以外，現任總理奧利（KP Sharma Oli）的住宅同樣遭到縱火攻擊，他隨後宣布辭職下台。

▲ 民眾放火焚燒議會大樓。（圖／路透）



這場被稱為「Z世代示威」的抗議活動，起因為政府封鎖Facebook、X及YouTube等社群媒體平台，聲稱這些公司未完成註冊程序，也未接受政府監管。儘管8日晚間已解除封鎖令，但民眾怒火未消，抗議規模持續擴大。

示威期間警方開火鎮壓，造成19名抗議者死亡，引發更大民憤。年輕人不僅抗議封鎖社群，更痛批政治菁英貪腐，尤其是被稱為「Nepo Kids」的政治人物子女過著奢華生活，與一般青年求職困難形成強烈對比。

65歲財政部長保德爾（Bishnu Prasad Paudel）在街頭遭民眾追趕毆打的畫面在網路瘋傳，動亂持續升級，示威群眾放火燒毀國會大廈，加德滿都機場被迫關閉，軍方出動直升機疏散部分官員。鄰國印度已建議國民暫緩前往尼泊爾，印度航空（Air India）等多家航空公司也取消德里至加德滿都的航班。