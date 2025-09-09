　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死

▲▼尼泊爾總理奧利（Sharma Oli）宣布辭職下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）宣布辭職下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾8日爆發大規模反政府示威，抗議政府貪腐與社群媒體禁令，迄今已釀至少19人死亡、超過100人受傷。根據最新消息，該國總理奧利（KP Sharma Oli）已經辭職下台。

BBC與路透社等外媒引述幕僚聲明報導，73歲的尼泊爾總理奧利已經辭職，為透過憲法解決當前危機鋪路。不過外媒解讀，此舉將讓該國陷入新的政治不確定性。

9日稍早，奧利召集各政黨舉行會議，宣稱暴力情況不符合國家利益，「我們必須訴諸和平對話，找到問題的解決方案」。

▲▼尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

▲▼尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

▲尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

這一波示威起因於尼泊爾政府上周宣布封鎖臉書等社群媒體平台。尼國有3000萬人口，其中約90%為網路使用者，此舉立即激起年輕族群的憤怒。政府解釋，封鎖措施是因為平台未依規註冊，日益成為仇恨言論、假新聞與詐騙的溫床。

隨著民眾怒火蔓延，各地示威現場爆發激烈衝突，多個政黨大樓與多位政治人物的住家成為攻擊目標，警方出動高壓水砲、催淚瓦斯與橡膠子彈驅散示威者，成為尼泊爾數十年來最嚴重騷亂。根據官方通報，這場衝突已造成至少19人死亡、逾百人受傷。

據悉，尼泊爾政府已經解除社群媒體禁令。

 
09/08 全台詐欺最新數據

快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死

