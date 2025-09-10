柯文哲7000萬交保創紀錄！將「復仇參選」再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

▲台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭 。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，羈押滿一年後，8日以7000萬元交保創下政治人物最高交保金紀錄。外界討論焦點集中在他未來是否將參選2026年直轄市長選舉或2028年總統大選。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，柯文哲能否投入2026年直轄市長或2028年總統、副總統選舉，完全取決於一審判決結果。

柯文哲在交保後公開批評檢方「一年什麼都沒查到」，稱本案為「冤獄」，並強調自己與家人、助理、黨部帳戶等都遭徹查但無所獲。北檢隨即發布新聞稿，嚴正駁斥柯文哲言論，並表示將對交保決定提起抗告。檢方求刑高達28年半，案件後續審理結果備受關注。

針對外界高度關注柯文哲是否將在2026或2028再戰政壇，甚至挑戰高雄市長或總統大位。黃暐瀚9日在臉書粉專發文指出，依《選罷法》及《總統副總統選罷法》第26條規定，一旦一審遭判10年以上刑期，即便尚未定讞，仍會失去參選資格，因此柯文哲能否參選，關鍵仍在一審判決結果。

黃暐瀚強調，目前談「復仇參選」或「兩顆太陽」都屬過度臆測，但從北院外聲援民眾的熱烈反應可見，柯文哲政治能量依舊存在。不過，律師黃帝穎則認為，若案件遲遲未定讞，甚至延宕至2028大選前，柯仍可能以民眾黨候選人身分投入總統選戰，並在當選後依法獲得刑事豁免。