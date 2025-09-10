美輕軌血案！23歲烏克蘭女遭刺頸亡　司法部出手「兇嫌最重死刑」

▲ 伊琳娜遭布朗從背後持刀狂刺。（圖／翻攝X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭23歲難民伊琳娜．扎魯茨卡（Iryna Zarutska）在美國北卡州夏洛特市的輕軌列車上，當眾遭街友小迪卡洛斯．布朗（Decarlos Brown Jr.）持刀刺死，畫面曝光後震驚國際。除北卡州謀殺指控外，司法部8日也對布朗（Decarlos Brown Jr.）提起聯邦指控，罪名為「在大眾運輸系統造成死亡」，一旦罪名成立，最重可判處死刑。

根據《紐約郵報》，伊琳娜2022年為躲避俄烏戰火來到美國尋求庇護，卻在異鄉慘遭橫禍。家屬透過律師發表聲明稱，「我們悲痛不已，伊琳娜來這裡是為尋找和平與安全，卻以最可怕的方式被偷走生命，沒有任何家庭該經歷這種事」，要求檢方將布朗繩之以法，並解決「公共安全的廣泛危機及系統性失敗」。

這起事件發生於8月22日，監視器畫面顯示，34歲的布朗在列車上持折疊刀，朝坐在前一排的伊琳娜頸部連續狂刺，而伊琳娜滿臉驚恐用雙手掩面，腿部可見血跡斑斑，約15秒後倒地。其他乘客見狀驚聲尖叫，有人試圖為她CPR，還有一名男子脫下襯衫為她包紮傷口。

布朗有13項前科紀錄，包括持械搶劫，患有思覺失調症，今年1月曾因精神狀況被捕，但獲准保釋候審。司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，將尋求最嚴厲的刑罰，「他永遠不會再以自由之身重見天日。」FBI局長帕特爾（Kash Patel）也痛批，這是「永遠不該在美國發生的可恥行為」，誓言確保正義得到伸張。