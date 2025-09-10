　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳其邁怒了！數度要求說明台電慢半拍　當面向董座抗議

記者賴文萱／高雄報導

台電興達電廠2號機組昨（9）日晚間發生爆炸意外，引發社會及民眾不安。高雄市長陳其邁今日受訪指出，第一時間就要求台電公司必須出面說明，但數度要求，台電仍未出面向居民說明，這點他相當不滿，也當面向台電董事長曾文生抗議，要求台電應該跟社區建立溝通協調機制，同時重申，市府已要求全面停工，改善完成才准試運轉。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

高市府表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新複循環2號機、1號機，要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。

高市府表示，昨日晚間獲報興達電廠火警，第一時間陳其邁市長、林欽榮副市長及相關局處首長立即趕赴現場救災外。現場因媒體採訪需求，由林欽榮副市長向媒體簡要說明，採訪結束後考量火勢仍持續，林副市長立即返回廠內指揮，後續亦請民政局長及永安區長向里長做詳細說明。

陳其邁今日受訪指出，他第一時間趕抵火災現場，晚間9點、10點間即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到11點半才出面說明，致使地方無法掌握最新資訊，引發不安讓民眾誤解，他對台電處置相當不滿，也為此當面向曾文生董事長表達不滿。

▲興達電廠旁的新建天然氣廠驚傳爆炸。（圖／民眾提供）

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

市府並於今(10)日由王宏榮副秘書長率隊參加台電於永安區公所辦理之說明會，由興達電廠洪貴忠廠長與南部施工處黃啟祥處長親自向6位里長說明0909興達電廠新複循環燃氣機組火警事件。

高市府說，市府勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。 高市府強調，市府一定與民眾站在一起，嚴格監督台電。

本次發生事故的2號機，以及同樣在試運轉程序中的1號機，都要以安全作為第一考量，立即停工並作全面檢查，除非查明事故原因並且完成改善，否則市府不會同意台電公司重新開始試運轉。另外，台電公司要立即檢討偵測、預警及通報機制，調查周邊居民損失並進行賠償。

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

邱于軒質疑台電：為非核家園趕工釀禍

邱于軒質疑台電：為非核家園趕工釀禍

高雄興達電廠爆炸！民眾曝：聞到阿摩尼亞味　施工處長回應了

高雄興達電廠爆炸！民眾曝：聞到阿摩尼亞味　施工處長回應了

國4驚見「紅色移動神主牌」逆飆4公里

國4驚見「紅色移動神主牌」逆飆4公里

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

