　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

▲▼興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

記者崔至雲／台北報導

高雄興達發電廠9日晚間發生爆炸事件，所幸無人傷亡，但事件發生後有孩童被嚇哭，還說出「不要住在這裡了」等話語。國民黨立委陳菁徽表示，這場爆炸再次證明台灣能源政策的脆弱不堪，呼籲執政黨將安全、韌性與誠信重新放回能源政策的核心，分散風險、改善綠電治理與透明度，讓居民不再承受驚慌與不安，更不必讓孩子再次喊出「不要住在這裡了」這樣令人心碎的話。

陳菁徽表示，興達電廠發生爆炸的當下，她的團隊也在第一時間到場關心救災同仁，也逐一傾聽周邊里民的想法與不安。對於居民最直接的訴求，高雄服務團隊也會清清楚楚傳達給行政院的高官們，呼籲先停、先查、先道歉，再談復工。

陳菁徽指出，首先興達新2號機必須立即停工調查，並由外部第三方進行事故分析，再來，對於欠缺預警導致周遭居民恐慌，經濟部、台電以及市府等相關單位應向里民正式道歉，並負起相關政治責任。

陳菁徽指出，這起工安事件絕非單一事件，近期興達電廠的爭議不斷，根據審計部報告指出，興達燃煤機組在停機期間購入大量煤炭，並且煤倉在過去三年出現255次自燃紀錄，甚至在近期偷開燃煤機3、4號機組，結果在昨日又再添一筆，燃氣新2號機又傳出爆炸的工安意外，無怪高雄市民對興達電廠的管理以及台灣能源政策的安全性失去信心。

陳菁徽質疑，任何人都知道「雞蛋不要放在一個籃子」裡這個道理，但民進黨的能源路線卻把風險越綁越緊，昨晚興達電廠爆炸，把大家最擔心的事攤在陽光之下，台灣的供電結構過度單一，有近8成的發電仰賴火力發電（5成燃氣、3成燃煤）。

對於能源配比問題，所產生的不安全性，陳菁徽表示，她曾向行政院長警示，台灣天然氣儲存量連年滿載，但是LNG船卻不斷駛入台灣的港口，勢必有安全問題。更別說台灣的綠電發展，不只不穩定還弊案重重，不是山坡地被太陽能板綁架，就是漁電共生裡都沒有魚，試問誰還相信執政黨「能源無虞」這樣的鬼話？

陳菁徽指出，這次興達電廠爆炸絕非偶發，而是系統壓力的預警燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設以及合理正常的能源配比，再次呼籲執政黨將安全、韌性與誠信重新放回能源政策的核心，分散風險、改善綠電治理與透明度，讓居民不再承受驚慌與不安，更不必讓孩子再次喊出「不要住在這裡了」這樣令人心碎的話。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17「舊換新價格」1圖看！　最高可折2萬310
快訊／三大電信iPhone 17預購時間出爐！
氣爆210天！　台中新光三越今首開放廠商進貨
國道驚見「紅色移動神主牌」！超扯畫面曝
快訊／柯文哲今拜父親牌位　本藏法師擁抱喊：你終於趕到了
iPhone 17 Pro「1490元保護殼」被噴　果粉氣笑
iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家：容量加倍、

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

柯文哲能東山再起？　前扁辦主任揭當前首要目標是「這1事」

揭財劃法公式大出包主因！　賴中強：國民黨個人造業個人擔

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接擁抱喊：你終於趕到了

徐巧芯不滿偷渡台獨取消紐約行　外交部：參與聯合國體系是全民共識

影／賴清德分享三叉山事件　政府組任務小隊重返山頂進行安靈儀式

黃國昌稱賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲　綠：子虛烏有

侯友宜籲補助款分配「公式化」 盼中央儘速溝通

7000萬交保北檢還要抗告　柯文哲今驅車桃園見宗教領袖

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

柯文哲能東山再起？　前扁辦主任揭當前首要目標是「這1事」

揭財劃法公式大出包主因！　賴中強：國民黨個人造業個人擔

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接擁抱喊：你終於趕到了

徐巧芯不滿偷渡台獨取消紐約行　外交部：參與聯合國體系是全民共識

影／賴清德分享三叉山事件　政府組任務小隊重返山頂進行安靈儀式

黃國昌稱賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲　綠：子虛烏有

侯友宜籲補助款分配「公式化」 盼中央儘速溝通

7000萬交保北檢還要抗告　柯文哲今驅車桃園見宗教領袖

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

台北水舞嘉年華先看！彩虹橋、基隆河「120米雙水幕」　5組曲輪播

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看膩

任天堂法務又贏了！Genki洩漏Switch2和解　永禁任何誤導標語

「美國男友」要匯結婚基金　桃園婦暈船開戶...險成詐騙共犯

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

公園拉單槓被絆倒！手搖飲大亨「半癱+語言障礙」　獲國賠162萬

唐西奇入圍「最佳防守球員」　歐錦賽防守蛻變暫居抄截王

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

地震、颱風摧殘郡大林道中斷　力拼明年6月修復搶通

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

政治熱門新聞

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

7000萬交保北檢還要抗告　柯文哲今驅車桃園見宗教領袖

施威全爆京華城案被警告！最高檢回應了

柯文哲復仇參選再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

外交部不排除以台灣入聯！徐巧芯怒了　取消參與跨黨派團紐約行

賴清德官邸與綠委大啖五星級壽司！　聚焦關稅、民生

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接

連勝文勸退成功！　謝典林宣布退出國民黨主席選舉

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

傳蔡英文卸任後首訪日本　蔡辦回應了

搞錯分母彰化7億被消失　王惠美急討：中央補回來

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

龔益霆疑性騷助理　北市勞動局發函三立要求調查

更多熱門

相關新聞

邱于軒質疑台電：為非核家園趕工釀禍

邱于軒質疑台電：為非核家園趕工釀禍

高雄興達電廠9日晚間傳出天然氣洩漏，引發猛烈火勢，幸未釀成人員傷亡。高雄市議員邱于軒質疑，台電是不是為了因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀成本次爆炸？另外，她也揭露審計報告，興達電廠煤倉3年自燃255次，要求台電必須公開透明度並誠實交代期程，檢討能源配比。

高雄興達電廠爆炸！民眾曝：聞到阿摩尼亞味　施工處長回應了

高雄興達電廠爆炸！民眾曝：聞到阿摩尼亞味　施工處長回應了

興達電廠爆炸！廠長承諾：安全才會重新試運轉

興達電廠爆炸！廠長承諾：安全才會重新試運轉

興達電廠氣爆！里長爆氣：是要里民在這BBQ？

興達電廠氣爆！里長爆氣：是要里民在這BBQ？

高鐵首度攜手麗星夢郵輪推優惠　入住高雄每人再折500元

高鐵首度攜手麗星夢郵輪推優惠　入住高雄每人再折500元

關鍵字：

興達電廠爆炸陳菁徽能源政策高雄

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

一圖看懂iPhone17規格！

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面