興達電廠公安「有前科」！邱于軒質疑台電：為非核家園趕工釀禍

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄興達電廠9日晚間傳出天然氣洩漏，引發猛烈火勢，幸未釀成人員傷亡。高雄市議員邱于軒質疑，台電是不是為了因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀成本次爆炸？另外，她也揭露審計報告，興達電廠煤倉3年自燃255次，公安早有前科，要求台電必須公開透明度並誠實交代期程，檢討能源配比。

興達電廠燃氣機組爆炸，疑似是在新2號燃氣複循環機組運轉測試時，天然氣外洩釀禍，爆炸也引發居民人心惶惶，里長更揚言圍廠。

▲高雄市議員邱于軒質疑，台電為趕工釀禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒指出，根據審計報告，新2號機組因疫情、缺工等原因將延到2026年3月底才預訂商轉。但台電卻回覆審計部，硬是把商轉日期提前到2025年底。

她質疑，是不是為了因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀成本次爆炸？這場爆炸，不只威脅市民安全，更嚴重影響新機組上線。要求台電必須公開透明，誠實交代期程，檢討能源配比。

邱于軒也批評，高雄市府對興達電廠毫無作為，從今年五月，3、4號燃煤機組操作許可過期，市府卻默許開機。另外，審計報告揭露停機仍買煤，三年煤倉自燃255次，市府也不知情。

邱于軒強調，一次又一次的意外，證明市府對興達電廠「風險控管不及格」、工安環保完全狀況外！ 陳其邁市長，該對興達電廠震怒一下了吧？！

▲台電高雄興達發電廠空拍畫面。（圖／民眾提供）

台電董事長曾文生指出，這起火警發生於9日晚間8時5分，起因是電廠進行新2號機試運轉測試時，疑似天然氣洩漏而導致爆炸起火。瞬間的爆炸產生震波，鄰近住戶都能聽到劇烈的撞擊聲響，還有人形容「像是撞門一樣」，緊接著烈焰火球瞬間吞噬機組，現場一片火海，火光濃煙數公里外清晰可見。

興達發電廠廠長洪貴忠今早說明，昨初步勘驗現場，雖然機組沒有大量燒焦痕跡，但畢竟內部有管線、設備，氣爆瞬間可能受到劇烈震波衝擊，損壞到什麼程度，還有待進一步檢視才能釐清。目前天然氣管線已經全面停止供氣，詳細事故原因仍待查明。

▲警消晚間救災時拍下現場畫面。（圖／消防局提供）