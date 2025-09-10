高雄興達電廠爆炸！民眾曝：聞到阿摩尼亞味　台電施工處長回應了

▲台電南部施工處長黃啟祥回應民眾反應聞到阿摩尼亞味一事。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者賴文萱、陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄興達電廠9日晚間發生嚴重火警！新建2號燃氣機組疑似因天然氣洩漏起火，現場大爆炸，濃煙火舌直竄天際，陣陣聲響更是嚇壞附近居民。針對有居民稱有聞到阿摩尼亞味，台電南部施工處長黃啟祥表示，天然氣是無色無味的，但既然接獲民眾反映，台電就會進一步調查釐清。

黃啟祥指出，9日有聽到民眾反映下午4時許有聞到阿摩尼亞的味道，他隨即去了解天然氣是幾點外洩的，初步了解外洩時間為晚間8點左右，但「我們的瓦斯天然氣是沒有味道的」，確切是否是因燃氣機組產生的，仍需進一步詳查，黃啟祥表示，「我認為應該不是，天然氣是無色無味，不會有阿摩尼亞味道」，但既然民眾反映了，台電便會進行調查。

黃啟祥說明，雖然台電的天然氣無味，但台電內有氨槽，為了要存氮會添加阿摩尼亞，而注氨是為了環保，將髒空氣處理淨化後，再透過煙囪排放，但氨槽位置在氣爆的後端，距離事故現場「很遠了餒」。

針對氣體外洩後，台電有何應對，黃啟祥說明，有啟動自動關斷。並通知上游中油源頭也要關掉，但因系統還在測試，alarm的聲音可能不夠大，將會檢討alarm標準門檻是否要降低、濃度不要這麼高才警報、是否需要連線進行改進報告，這是台電未來要努力的。