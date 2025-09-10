國4驚見「紅色移動神主牌」逆飆4公里...駕駛嚇壞　超扯畫面曝

記者許權毅／台中報導

國道4號今早傳出轎車逆向，清晨5點多車流量雖不大，但有多位駕駛行經國道時，赫見一輛紅車在內線一路逆向行駛。警方說，5點33分獲報後，除了派員前往，也用監視器監看，發現2分鐘後，該車在豐勢交流道離開，將依規舉發。

有目擊民眾PO出行車紀錄器畫面說，今早在國4往清水方向行駛時，發現內線有異狀，就在一處彎道，發現紅色車輛在內線竄出，「實在太可怕了吧！」就怕車輛逆向，會在國道造成嚴重傷亡。

國道第三大隊說明，今（10）早5時33分接獲台中市警局轉民眾報案，稱國道4號西向14K處，有轎車逆向行駛，立即派巡邏車前往處理，並通知交控中心協助查看監視器，並利用CMS（資訊可變標誌）及時提醒用路人，5時35分，發現該車自行從豐勢交流道離開，未造成事故。

▲國道4號今早傳出一輛紅車逆向，警方將追查車主到案說明。（圖／民眾提供）



該車在國道4號14K處被人通報逆向，若是從該處后豐交流道誤闖逆向，再到18K左右的豐勢交流道離開，至少逆向4公里，詳細過程仍要由警方調閱監視器後認定。

經警方檢視，該車違反道交條例第43條，可處駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰。警方說，將通知車主到案說明，查證後依規定舉發，如涉及刑案將依法偵辦。