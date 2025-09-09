　
「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

民眾黨前主席柯文哲交保。（圖／黃耀徵攝）

▲民眾黨前主席柯文哲交保。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席柯文哲昨（8日）交保，他離開北院後返回新竹老家，網紅「吃屎哥」一路跟隨還撒冥紙嗆聲，最後被警方依《社維法》送辦。據悉，吃屎哥本來有受邀演出《岔路2富國社敢死隊》，如今爆負面新聞，導演黃偉庭也緊急解除他一切演出職務，並將其已拍攝之內容全數刪除，強調「永久不再錄用。」

據了解，當柯文哲走出北院，吃屎哥就到場嗆聲，還跟到柯的新竹老家，在市議員李國璋受訪時大喊，「台灣真的沒有司法了嗎，交保這個柯文哲」、「貪污」，不滿的小草也回嗆吃屎哥，讓現場氣氛緊張，最後他被警方依《社維法》送辦。

網紅「吃屎哥」到現場灑冥紙，跟小草起爭執。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

▲網紅「吃屎哥」到現場撒冥紙，跟小草起爭執。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

對於「吃屎哥」一天2次鬧場，負面新聞瘋傳，其參與拍攝的電影「岔路2富國社敢死隊」的導演黃偉庭今（9）日凌晨在臉書發文表示，游兆霖（吃屎哥）於劇外的不當行為，嚴重影響電影拍攝進度和全體劇組人員的聲譽，本製作團隊特此發出嚴正聲明如下：

一、游兆霖先生原獲邀參與本片某角色之演出，然其日前之行為已造成社會不良觀感，並違反本劇組專業倫理與合作規範。

二、本片導演黃偉庭在此正式宣布，即日起解除游兆霖先生之一切演出職務，並將其已拍攝之內容全數刪除，永久不再錄用。

三、日後游兆霖先生之任何行為均與本電影及製作團隊無關，特此劃清界線，以正視聽。

本團隊始終秉持專業態度與社會責任，致力為觀眾呈現優質作品。對於此次事件造成之困擾，我們深表遺憾，並感謝各界對《岔路2富國社敢死隊》的關心與支持。

吃屎哥也回應，「我本人已向黃導演請辭自動取消角色並且刪除戲份，本人行為與電影無關，謝謝各位。」

09/08 全台詐欺最新數據

