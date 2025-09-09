雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女



▲楊女士位於寶山南路的雜物間，多次遭人投放貓糞，惡臭四散。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸貴州貴陽的楊女士一年多來飽受「惡臭之苦」，雜物間屢次被人投放大量貓砂與貓糞，甚至一度清理出三大箱，臭味四散，方圓數十公尺內的鄰居都苦不堪言。直到她依建議安裝監控，才拍下真相，竟是樓上鄰居沈女士與其女兒深夜投放。



▲楊女士稱曾一次清出三大箱貓糞，鄰里方圓數十公尺臭味難當。（圖／翻攝自極目新聞）

根據《極目新聞》報導，楊女士表示，她於2017年購買寶山南路一套老房子，原房主將早年搭建的煤棚改作廁所，她則再改為雜物間並出租多年，從未生糾紛。直至去年夏天開始，鄰居反映有異味，她才發現有人持續投放排泄物。今年連日暴雨過後，發酵的惡臭愈加嚴重，楊女士無奈大規模清理。



▲監控拍下鄰居母女深夜提袋進入，往雜物間倒入貓砂與貓糞。（圖／翻攝自極目新聞）

監控畫面顯示，8月25日凌晨，沈女士母女多次提袋倒入雜物間。經社區調查，沈家已超過十年未居住，卻堅稱該處煤棚屬自家產權。沈女士對媒體表示，她只是將「花肥」堆放在自家煤棚位置，否認是惡意倒糞，並強調楊女士占用違章搭建，堵住了她家的煤棚入口。

雙方矛盾可追溯至數年前，沈女士曾向部門投訴該處廁所屬違建，但因搭建時間早於2008年《城鄉規劃法》實施，被視為歷史遺留問題，城管僅能按「自願原則」處理。去年起，楊女士的雜物間門遭故意破壞，之後便頻繁出現糞便堆積。

面對僵局，楊女士提出三點訴求：清理現場、象徵性賠償一元以承認損失、並向她道歉。但沈女士拒絕，情緒激動表示「我沒做錯，憑什麼賠？」

寶山南路居委會副主任李前芬表示，社區已多次邀請派出所與城管協調，明確告知不得放置影響環境的物品。目前仍將持續調解，若當事人不願清理，社區將先行代為處理，避免問題惡化。

