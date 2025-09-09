　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

楊女士位於寶山南路的雜物間，多次遭人投放貓糞，惡臭四散。（圖／翻攝自極目新聞）
▲楊女士位於寶山南路的雜物間，多次遭人投放貓糞，惡臭四散。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸貴州貴陽的楊女士一年多來飽受「惡臭之苦」，雜物間屢次被人投放大量貓砂與貓糞，甚至一度清理出三大箱，臭味四散，方圓數十公尺內的鄰居都苦不堪言。直到她依建議安裝監控，才拍下真相，竟是樓上鄰居沈女士與其女兒深夜投放。

楊女士稱曾一次清出三大箱貓糞，鄰里方圓數十公尺臭味難當。（圖／翻攝自極目新聞）
▲楊女士稱曾一次清出三大箱貓糞，鄰里方圓數十公尺臭味難當。（圖／翻攝自極目新聞）

根據《極目新聞》報導，楊女士表示，她於2017年購買寶山南路一套老房子，原房主將早年搭建的煤棚改作廁所，她則再改為雜物間並出租多年，從未生糾紛。直至去年夏天開始，鄰居反映有異味，她才發現有人持續投放排泄物。今年連日暴雨過後，發酵的惡臭愈加嚴重，楊女士無奈大規模清理。

監控拍下鄰居母女深夜提袋進入，往雜物間倒入貓砂與貓糞。（圖／翻攝自極目新聞）
▲監控拍下鄰居母女深夜提袋進入，往雜物間倒入貓砂與貓糞。（圖／翻攝自極目新聞）

監控畫面顯示，8月25日凌晨，沈女士母女多次提袋倒入雜物間。經社區調查，沈家已超過十年未居住，卻堅稱該處煤棚屬自家產權。沈女士對媒體表示，她只是將「花肥」堆放在自家煤棚位置，否認是惡意倒糞，並強調楊女士占用違章搭建，堵住了她家的煤棚入口。

雙方矛盾可追溯至數年前，沈女士曾向部門投訴該處廁所屬違建，但因搭建時間早於2008年《城鄉規劃法》實施，被視為歷史遺留問題，城管僅能按「自願原則」處理。去年起，楊女士的雜物間門遭故意破壞，之後便頻繁出現糞便堆積。

面對僵局，楊女士提出三點訴求：清理現場、象徵性賠償一元以承認損失、並向她道歉。但沈女士拒絕，情緒激動表示「我沒做錯，憑什麼賠？」

寶山南路居委會副主任李前芬表示，社區已多次邀請派出所與城管協調，明確告知不得放置影響環境的物品。目前仍將持續調解，若當事人不願清理，社區將先行代為處理，避免問題惡化。

延伸閱讀
小狗溜出門遭鄰居虐殺！8旬嬤崩潰鎖房間　凶手媽嗆：出來一隻打死一隻
寶寶突沒羊水！台大醫剖腹娩出「羊膜緊裹胎兒」露腳丫　畫面超驚悚
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食　官方：原則上不主動干預

河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

國際太空站8日晚掠過石家莊上空　民眾肉眼可見

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲　月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食　官方：原則上不主動干預

河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

國際太空站8日晚掠過石家莊上空　民眾肉眼可見

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲　月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

「一切都像假的」　OpenAI執行長嘆：社群不再真實、連真人也像AI

【誰教的啦XDD】泰國導遊誤學台語髒話！網笑：唸得比台灣人標準

大陸熱門新聞

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

河南發現中國最早木棺 距今8000多年隨葬骨笛同現世

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲 月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾 期間還補繳瓦斯費

國際太空站8日晚掠過石家莊上空 民眾肉眼可見

女喝珍奶突卡喉窒息！網嚇壞：不敢喝了

更多熱門

相關新聞

威尼斯聖馬可飛獅　推測源自中國

威尼斯聖馬可飛獅　推測源自中國

在義大利威尼斯當地，聖馬可廣場（St. Mark's Square）旁的小廣場（Piazzetta）上，矗立著一尊名為「聖馬可飛獅」的翼獅青銅雕像，這是威尼斯長久以來的象徵，也是遊客印象中最鮮明的城市符號。但最新研究顛覆傳統認知，這頭獅子極可能並非出自義大利，而是來自遙遠的中國。

江祖平遭性侵如何蒐證？呂秋遠揭「定罪8要件」

江祖平遭性侵如何蒐證？呂秋遠揭「定罪8要件」

台灣「最有良心」餅乾是它！熱銷57年仍塞滿滿

台灣「最有良心」餅乾是它！熱銷57年仍塞滿滿

他回家驚見陌生女「坐在屋內」

他回家驚見陌生女「坐在屋內」

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」

關鍵字：

周刊王惡鄰居大陸

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面