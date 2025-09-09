　
台灣「最有良心」餅乾是它！熱銷57年仍塞滿滿　網：打開都要碎2片

孔雀餅乾。（圖／翻攝自YouTube／乖乖 陪我一起長大的好朋友）

▲孔雀餅乾是不少人從小吃到大的零食。（圖／翻攝自YouTube／乖乖 陪我一起長大的好朋友）

圖文／CTWANT

為了準備中元普渡，家家戶戶會採買各種零食來祭拜，其中包裝上寫著「拜拜用孔雀餅乾，有拜有保庇」的孔雀餅乾，就是不少人的首選。就有一名網友發現，在台灣已熱銷57年的孔雀餅乾，迄今仍把內容物塞滿滿，堪稱是「台灣餅乾的良心」，引發大批民眾共鳴。

該名網友近日在Threads分享一張照片，只見一包剛開封的孔雀餅乾，不僅餅乾之間沒有空隙，包裝盒也沒有額外分格，讓他驚訝直呼「塞滿滿的，中間沒分格，台灣餅乾的良心」、「太好吃了，發文後沒幾分鐘就吃了半包」。

貼文曝光後，迅速收獲超過1.7萬人按讚，許多民眾紛紛留言表示，「小時候的回憶」、「孔雀餅乾是我阿嬤的最愛，看到孔雀餅乾就想到她」、「滿到每次第一片都很難抽出來」、「良心企業，現在的餅乾點心，和以前真的差好多」、「記得有一次看到Jolin專訪提到她喜歡吃孔雀餅乾」、「小時候的孔雀餅乾可是滿到新開的最少要碎2片」、「我都一次拿2片中間塗草莓醬」、「以前覺得這泡牛奶超好吃」。

也有人指出，「現在孔雀餅乾沒小時候好吃，味道變的有點化學，少了蛋香味」、「包裝袋有變短啦，片數少了」、「尺寸也縮水了」、「可是它家的孔雀卷心酥一點也不良心」、「還是有差，以前的雞蛋香味比較濃，現在就淡淡的」、「這是少數選擇漲價而不是改內盒的，我真的寧願被漲價而不是吃了個寂寞」。

據了解，孔雀餅乾隸屬於台灣食品公司「乖乖」，是以蛋黃製成的零食，自1969年上市以來，已經熱銷57年。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

