威尼斯知名地標「聖馬可飛獅」　研究推測竟源自中國

在義大利威尼斯當地，聖馬可廣場（St. Mark's Square）旁的小廣場（Piazzetta）上，矗立著一尊名為「聖馬可飛獅」的翼獅青銅雕像，這是威尼斯長久以來的象徵，也是遊客印象中最鮮明的城市符號。但最新研究顛覆傳統認知，這頭獅子極可能並非出自義大利，而是來自遙遠的中國。

根據《CNN》報導，刊登於學術期刊《Antiquity》的研究指出，義大利帕多瓦大學（University of Padua）團隊利用鉛同位素分析檢測雕像樣本，發現青銅合金中的銅礦來源，與中國長江（Yangtze river）流域高度吻合。這結果推翻過去長期以來的假設，過去學界普遍認為，這件作品應來自義大利、敘利亞（Syria）或小亞細亞（Anatolia）。

這尊雕像高2.2公尺、長4公尺，外型細節也與地中海中世紀的風格不盡相符。研究人員指出，口鼻的形狀，以及早年移除角後留下的痕跡，都更接近唐朝（Tang Dynasty，618至907年）陵墓守護獸「鎮墓獸」（zhènmùshòu）的樣式，而非歐洲雕塑的典型造型。他們推測，這尊獅子原本或許是一件陵墓守護神像，後來被重新塑造，轉化為聖馬可的神聖象徵。

雕像安置的石柱來自小亞細亞，本體則歷經多次修復，最早記錄可追溯至1293年。學者進一步推斷，馬可波羅（Marco Polo）的父親與叔父在1264年至1268年間造訪蒙古宮廷（Mongol court）時，可能獲取了這件雕塑並帶回義大利。若這一推測屬實，不僅是藝術品的跨洲遷徙，更折射出中世紀世界驚人的互聯性。

研究團隊認為，雕像抵達威尼斯後，極可能經過費工的「再製」，移除原本的角、加上符合基督教語境的裝飾，使之搖身一變成為聖馬可的象徵。雖然缺乏確切的運輸紀錄，它如何從中國一路來到亞得里亞海城邦，仍是未解之謎。不過學者指出，若當年它被擺放於聖馬可廣場，或許是為了彰顯威尼斯的軍事與政治力量；而今天，人們也能從中讀到中世紀文化交流的深刻印記。

