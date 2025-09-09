　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威尼斯知名地標「聖馬可飛獅」　研究推測竟源自中國

威尼斯當地知名地標聖馬可飛獅。（圖／達志／路透社）

▲威尼斯當地知名地標聖馬可飛獅。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

在義大利威尼斯當地，聖馬可廣場（St. Mark's Square）旁的小廣場（Piazzetta）上，矗立著一尊名為「聖馬可飛獅」的翼獅青銅雕像，這是威尼斯長久以來的象徵，也是遊客印象中最鮮明的城市符號。但最新研究顛覆傳統認知，這頭獅子極可能並非出自義大利，而是來自遙遠的中國。

根據《CNN》報導，刊登於學術期刊《Antiquity》的研究指出，義大利帕多瓦大學（University of Padua）團隊利用鉛同位素分析檢測雕像樣本，發現青銅合金中的銅礦來源，與中國長江（Yangtze river）流域高度吻合。這結果推翻過去長期以來的假設，過去學界普遍認為，這件作品應來自義大利、敘利亞（Syria）或小亞細亞（Anatolia）。

這尊雕像高2.2公尺、長4公尺，外型細節也與地中海中世紀的風格不盡相符。研究人員指出，口鼻的形狀，以及早年移除角後留下的痕跡，都更接近唐朝（Tang Dynasty，618至907年）陵墓守護獸「鎮墓獸」（zhènmùshòu）的樣式，而非歐洲雕塑的典型造型。他們推測，這尊獅子原本或許是一件陵墓守護神像，後來被重新塑造，轉化為聖馬可的神聖象徵。

雕像安置的石柱來自小亞細亞，本體則歷經多次修復，最早記錄可追溯至1293年。學者進一步推斷，馬可波羅（Marco Polo）的父親與叔父在1264年至1268年間造訪蒙古宮廷（Mongol court）時，可能獲取了這件雕塑並帶回義大利。若這一推測屬實，不僅是藝術品的跨洲遷徙，更折射出中世紀世界驚人的互聯性。

研究團隊認為，雕像抵達威尼斯後，極可能經過費工的「再製」，移除原本的角、加上符合基督教語境的裝飾，使之搖身一變成為聖馬可的象徵。雖然缺乏確切的運輸紀錄，它如何從中國一路來到亞得里亞海城邦，仍是未解之謎。不過學者指出，若當年它被擺放於聖馬可廣場，或許是為了彰顯威尼斯的軍事與政治力量；而今天，人們也能從中讀到中世紀文化交流的深刻印記。

延伸閱讀
多人「脫鞋躺椅子上睡覺」把麥當勞當旅館　他崩潰：吃飯也能聞到腳臭
家寧宣布「取得公司帳本」！認已被查實名下金流：我沒有侵佔任何人的錢
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

快逃！以色列最後通牒警告哈瑪斯　否則「颶風攻勢」轟加薩

男童遭鱷魚咬死「意外扯出虐童案」　他最後身影穿尿布上街遊蕩

失蹤3個月空姐被殺害　凶手「屁股誤撥電話」意外錄搬屍過程破案

柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

威尼斯知名地標「聖馬可飛獅」　研究推測竟源自中國

川普表態願採「重大行動」解決戰爭！　美歐官員商討制裁俄羅斯

十多名蒙面人「開車衝進珠寶店」　88歲老闆阻止被揍中風送醫

客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

快逃！以色列最後通牒警告哈瑪斯　否則「颶風攻勢」轟加薩

男童遭鱷魚咬死「意外扯出虐童案」　他最後身影穿尿布上街遊蕩

失蹤3個月空姐被殺害　凶手「屁股誤撥電話」意外錄搬屍過程破案

柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

威尼斯知名地標「聖馬可飛獅」　研究推測竟源自中國

川普表態願採「重大行動」解決戰爭！　美歐官員商討制裁俄羅斯

十多名蒙面人「開車衝進珠寶店」　88歲老闆阻止被揍中風送醫

客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

國際熱門新聞

致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

柯文哲回歸「攪動台灣政壇」3大走向

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

美前官員：華府須聯手台灣　才能抗衡中國

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

60歲查理辛性成癮！　新片揭「愛滋、男男性愛」內幕

川普動用「口袋撤銷權」　凍結50億美元外援

韓企爆恐慌性撤離　在美23項建廠計畫停擺

哈利王子悄返英！直奔女王墓前獻花

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

更多熱門

相關新聞

江祖平遭性侵如何蒐證？呂秋遠揭「定罪8要件」

江祖平遭性侵如何蒐證？呂秋遠揭「定罪8要件」

女星江祖平最近發文指控，三立資深副總龔美富兒子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍、性騷，引發社會高度關注。對此，網紅律師呂秋遠在臉書寫下，不幸遭受性侵前後應留意8項重點，包括不准面帶微笑、不能主動講和解金額、在法庭上務必要痛哭等等，「但是也不要講得太清楚，否則會有人質疑你，既然被性侵害，為什麼還可以記得這麼多細節？」

台灣「最有良心」餅乾是它！熱銷57年仍塞滿滿

台灣「最有良心」餅乾是它！熱銷57年仍塞滿滿

他回家驚見陌生女「坐在屋內」

他回家驚見陌生女「坐在屋內」

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

關鍵字：

周刊王聖馬可飛獅

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面