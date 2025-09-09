　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

門窗都沒壞！　他回家驚見陌生女「坐在屋內」急報警

北海道。（示意圖／pixabay）
▲北海道。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

北海道羽幌町近日發生一起離奇案件。一名27歲女子未經允許闖入當地一處公寓，被屋主當場撞見，警方趕抵後立即將其逮捕。

根據《STV新聞北海道》報導，事件發生於3日傍晚6點前。當時一名44歲男子返家，推門進屋後驚訝發現，房內竟坐著一名素未謀面的年輕女子。他隨即向附近巡邏的員警求助，並表示「回到家就有不認識的人在裡面。」警方趕到現場後，將女子以現行犯身分逮捕。

警方指出，現場窗戶與門並無破壞痕跡，顯示女子可能透過其他方式進入。她已承認涉案，詳細動機與闖入手法仍在調查中。

消息曝光後，在羽幌町這座原本寧靜的小鎮引發熱烈討論。部分居民揣測，女子或許是逃避家暴的受害者，或者曾是該處前住戶；也有人懷疑背後另有隱情。有人留言感嘆「這場景宛如電視劇般荒誕。」

另有評論懷疑女子可能是「隱居闖入者」，趁屋主外出時長期住進來。有留言指出「新聞常見這類案例，有人偷偷在別人家裡生活。」

延伸閱讀
31歲重機網美慘遭卡車輾斃！丈夫到場崩潰痛哭　肇事卡車司機逃逸
岳母獨居每期水費1500元找不到原因　過世夫託夢說找這人！他驚：你可能不相信這事
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣臀后」慘了！高雄總圖拍13分鐘謎片　檢方出手了
快訊／28年大廠突宣布關廠！　股價摜跌停
李芷霖遭爆「私下罵李多慧」　發律師聲明
快訊／李洋部長正式上任！　運動部揭牌
快訊／「董娘賣股」以來新高　PCB概念股3檔奔漲停
柯文哲回家了！他曝「賴清德火大下一步」：做越狠柯P人氣越高
總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對
稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌：游淑慧、鍾小平惹怒小草他們要負責

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓

美國9月16日前「調降日本商品關稅」　日貿易談判代表證實

門窗都沒壞！　他回家驚見陌生女「坐在屋內」急報警

中國駭客「假冒美議員」　狂發釣魚郵件竊取機密

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」　稱政策有助貿易平衡

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英

美最高院放行　川普政府可在加州大規模查緝移民

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓

美國9月16日前「調降日本商品關稅」　日貿易談判代表證實

門窗都沒壞！　他回家驚見陌生女「坐在屋內」急報警

中國駭客「假冒美議員」　狂發釣魚郵件竊取機密

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」　稱政策有助貿易平衡

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英

美最高院放行　川普政府可在加州大規模查緝移民

66.4萬股民安心了！00940今填息　10／1領錢

批民進黨抗中保台騙局　郝龍斌曝兩岸路線：不舔共不跪美不媚日

高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

台中男遭刺胸喪命！地方頭痛人物　「撐傘穿病服」最後身影曝

釜山成旅遊黑馬！「必住新飯店」一次看　海景房2千元有找

江祖平案疑涉管制藥物　石崇良喊「嚴查嚴處」：全力支持被害人

柯文哲交保聲量竄起！被點名再戰選舉　民眾黨：綠營側翼急了

快訊／李洋擔任部長原因曝光　卓榮泰：再難都沒有得奧運金牌難

客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

大腦「清道夫」吃掉神經纖維毀嗅覺　研究揭密失智症早期警訊

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

國際熱門新聞

致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

美前官員：華府須聯手台灣　才能抗衡中國

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

川普動用「口袋撤銷權」　凍結50億美元外援

60歲查理辛性成癮！　新片揭「愛滋、男男性愛」內幕

韓企爆恐慌性撤離　在美23項建廠計畫停擺

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

哈利王子悄返英！直奔女王墓前獻花

市場期待降息　美股收漲那指創新高

波音787空中求救！　機長喊Mayday急掉頭

更多熱門

相關新聞

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」

貝森特否認關稅是「對美民徵稅」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日在接受《全國廣播公司》（NBC）主持人威爾克（Kristen Welker）專訪時，拒絕承認美國總統川普（Donald Trump）所推動的全球性關稅措施，等於向美國消費者徵稅。

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

泡麵調味包「先放還後放」？日大廠曝正確用法

泡麵調味包「先放還後放」？日大廠曝正確用法

AI訓練制度誘錯答　寧可裝懂

AI訓練制度誘錯答　寧可裝懂

鼎泰豐為何不到台南開店？在地人曝「10大理由」

鼎泰豐為何不到台南開店？在地人曝「10大理由」

關鍵字：

周刊王北海道羽幌町

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面