門窗都沒壞！　他回家驚見陌生女「坐在屋內」急報警



▲北海道。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

北海道羽幌町近日發生一起離奇案件。一名27歲女子未經允許闖入當地一處公寓，被屋主當場撞見，警方趕抵後立即將其逮捕。

根據《STV新聞北海道》報導，事件發生於3日傍晚6點前。當時一名44歲男子返家，推門進屋後驚訝發現，房內竟坐著一名素未謀面的年輕女子。他隨即向附近巡邏的員警求助，並表示「回到家就有不認識的人在裡面。」警方趕到現場後，將女子以現行犯身分逮捕。

警方指出，現場窗戶與門並無破壞痕跡，顯示女子可能透過其他方式進入。她已承認涉案，詳細動機與闖入手法仍在調查中。

消息曝光後，在羽幌町這座原本寧靜的小鎮引發熱烈討論。部分居民揣測，女子或許是逃避家暴的受害者，或者曾是該處前住戶；也有人懷疑背後另有隱情。有人留言感嘆「這場景宛如電視劇般荒誕。」

另有評論懷疑女子可能是「隱居闖入者」，趁屋主外出時長期住進來。有留言指出「新聞常見這類案例，有人偷偷在別人家裡生活。」

