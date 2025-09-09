江祖平遭下藥性侵如何蒐證？呂秋遠揭「定罪8要件」　網嘆：好難

▲江祖平疑遭龔益霆下藥性侵案。（圖／CTWANT資料照）

女星江祖平最近發文指控，三立資深副總龔美富兒子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍、性騷，引發社會高度關注。對此，網紅律師呂秋遠在臉書發文指出，不幸遭受性侵前後應留意8項重點，包括不准面帶微笑、不能主動講和解金額、在法庭上務必要痛哭等等，「但是也不要講得太清楚，否則會有人質疑你，既然被性侵害，為什麼還可以記得這麼多細節？」貼文一出網友大嘆，在這個社會怎麼連做被害人都好難！

呂秋遠7日晚間在臉書寫道，每個人都有表達自己傷痛的方式與權利，沒有什麼一定要立刻報案，或是一定要怎麼做，才能證明自己被傷害，「然而，在這個社會裡，要把一個性侵害犯定罪，要做的事情是很多的。」

呂秋遠提到，首先，必須有一份「正當」的工作，不能是陪客人吃飯、熱炒店賣酒，也不可以在按摩店、酒店工作，「否則有人會覺得，你是不是本來就想設計人家。」

呂秋遠指出，2人不該在交友軟體上認識，否則會顯得很隨便，也不可以在第1次約會就穿著隨便，地點不能選在溫泉旅館、汽車旅館、對方家，「因為你無法解釋，為什麼本來要做，卻又突然可以反悔。即便是合意約砲，假設他突然單方面想要改成激烈可怕的SM，你也最好配合，否則有些檢察官會認為，一樣都是做愛，有什麼差別呢？」

呂秋遠稱，如果對方要強迫發生性行為、上下其手，這時候最好要冷靜，開始全程錄音當作證據，應該要強烈且誓死的反抗，不可心存猶豫、半推半就，否則別人眼裡看到的，就會「沒有推，只有就」，最好還要尖叫、大喊救命，不然難以證明是不是自願，「不然，就是讓他打你，沒有傷痕的不夠，最好要有紅腫、瘀青。而這些傷痕，不要只是拍照，應該要『立刻』去驗傷，否則就沒有文件可以證明真的發生過這件事，對方甚至會說是你自己打自己。」

呂秋遠說，性侵害結束後，要注意離開案發地點的方式，如果是由對方陪伴一起走出去，還有說有笑，那在訴訟上就死定了，「他們會定格、倒轉，只是為了確定你當時詭異的笑容，畢竟被性侵害，怎麼可能還面帶微笑？即使那是恐懼的、無奈的，你也不要笑。看到任何一個活人，你就應該要求救，不得猶豫，要高喊救命逃跑，否則會有人質疑你，有機會逃跑，為什麼不要對外求援？」

呂秋遠提醒，如果是1個人逃出去，記得要面帶恐懼與眼淚，不可以面無表情，坐上計程車後最好直奔醫院，或是到警察局報案，不要去藥局買事後避孕藥，而在計程車上要向司機求援，或者是發訊息、打電話給最好的朋友，告訴他，自己剛剛被性侵害，否則會被質疑為何第一時間不報案、不求救；如果直接回到家裡，甚至過了幾天、幾個月以後才決定要報警，那麼要把對方繩之以法就更難了，「因為你為什麼當下不報案呢？是不是有甚麼心有不甘的情況，才去陷害人家？」

呂秋遠說到，若當下忘記錄音、求救，至少得要忍住噁心的感覺，發訊息給對方，質問對方剛剛為什麼要性侵害？自己也要把過程、不願意的想法，在訊息或電話裡表現出來，至少可以讓對方事後承認，最好有「對不起」3個字，這樣成功的機率就更高了。

呂秋遠強調，如果報警後被問到要不要和解，盡量選擇不要，也不該主動講和解金額，不然會有人覺得「就是為了錢，你就是愛錢，這就是仙人跳，你果然不是單純的女生」；當有人被車撞，還可以大方的跟對方要求賠償，但是被性侵害，談到錢就是很沒尊嚴、很俗氣、很不要臉，像是拿身體來換錢，就是婊子仙人跳；在審理的時候記得要哭，最好是歇斯底里的哭，附上曾經看心理門診的證明，對方到底哪隻手摸了自己，會被反覆質問，最好不要講錯，否則就是有問題，「但是也不要講得太清楚，否則會有人質疑你，既然被性侵害，為什麼還可以記得這麼多細節？」

最後，呂秋遠直言，「好了，如果你做到以上幾點，恭喜你，你是完美的被害人。在經過冗長的司法程序後，或許他會被判有罪，而你的心，可以帶著滿身的傷痕死去。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「很多人都是雙標，自己發生和別人發生的事情，都有完全不同的標準」、「如果不是被抓個現行犯，法律感覺很會保護犯罪者」、「這篇以前發過，但是每次看到總是覺得感慨萬千，在這個社會連做被害人都好難」、「已經很害怕了，誰能夠理性的完成這項事情」、「不論是不是男女朋友，只要不合意就是性侵」、「走過法院的人才會知道，你覺得的正義，不一定法院會給你。明明他就是壞人，但是要被判刑要被抓去關，要符合好多好多要件，包含自己的角色、在事件內的反應全都在考量裡面」。

