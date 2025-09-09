以色列驚爆恐攻！　2巴勒斯坦槍手公車站掃射6死12傷

▲耶路撒冷爆致命恐攻。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

耶路撒冷8日上午發生重大槍擊事件，兩名巴勒斯坦槍手在一處公車站開火，造成至少6人喪命、12人受傷。當局認定這是預謀性的恐怖攻擊，並強調將加強反制行動，防止情勢惡化。

事件發生於耶路撒冷西部拉莫特（Ramot）地區一處繁忙的交通樞紐。警方表示，兩名槍手來自約旦河西岸地區，當場遭到一名持槍平民與以色列士兵擊斃，另有一人遭逮捕。現場隨即封鎖並展開調查。

以色列急救機構指出，罹難者包括4名30多歲男性、一名50多歲男子與一名女性，後者送醫後傷重不治。另有多名傷者仍在治療中，其中部分情況危急。

目擊者稱，槍手使用改造型「Carlo」衝鋒槍，突襲站牌前人群，造成現場大亂。社群平台影片顯示，人群四散逃命，地面散落血跡與碎玻璃。

以色列政府將事件定調為恐怖攻擊，國內安全部隊迅速在西岸槍手家鄉Al-Qubeiba與Qatanna村發動封鎖與突襲。軍方表示，將對一切與恐怖主義有關目標採取行動。

武裝組織哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織皆對此表示「讚賞」，但未公開認責。巴勒斯坦自治政府則譴責攻擊，強調反對一切針對平民的暴力行為。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即發表聲明，承諾將強化對恐怖組織的打擊：「我們將擴大軍事行動，防止類似襲擊再度發生。」