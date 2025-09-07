　
國際

以色列空襲加薩市！15層高樓坍塌煙塵炸出　影片曝光

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

▲以軍6日炸毀15層樓高的蘇西塔（Sussi Tower）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方持續在加薩市進行軍事行動，繼5日摧毀高樓穆許達哈塔（Mushtaha Tower）之後，6日炸毀15層樓高的蘇西塔（Sussi Tower），並公開大樓倒塌的影片。畫面顯示，大樓遇襲之後，整棟瞬間坍塌，大量煙塵飛出。

BBC、半島電視台等報導，蘇西塔位於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）一棟建築的對面，以軍宣稱該建築被哈瑪斯用作情報蒐集據點，但並未提供任何證據。以色列國防部長6日還透過社群平台X發布大樓倒塌的影片，還稱「我們還會繼續下去」。

不過哈瑪斯否認相關指控。加薩政府媒體辦公室指出，這是占領軍（指以色列）為了合理化攻擊平民與基礎設施、強迫巴勒斯坦人遷離家園，所採取的系統性欺騙手段之一，且以色列迄今已摧毀加薩90%基礎設施。

現階段不清楚蘇西塔被炸毀一事，是否造成人員傷亡。半島電視台記者馬哈茂德（Hani Mahmoud）提到，這些攻擊讓民眾陷入恐慌，尤其是他們的撤離時間相當有限，「半小時或一小時根本不夠讓人們逃離這些建築物」。

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

▲現階段不清楚蘇西塔被炸毀一事，是否造成人員傷亡。（圖／路透）

就在蘇西塔被炸毀的前一日，以軍才剛轟炸12層樓的穆許達哈塔；巴勒斯坦人指出，穆許達哈塔是無家可歸難民避難的地方。以色列國防軍稱，已採取預防措施減輕對平民的傷害，包括提前向民眾發布警告以及使用精確彈藥。

衛星影像顯示，在過去這一個月，加薩市部分地區的街區已被以色列夷為平地。

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

▲就在蘇西塔被炸毀的前一日，以軍才剛轟炸12層樓的穆許達哈塔。（圖／路透）

以軍持續呼籲平民遷移至南部馬瓦希區（Al-Mawasi）人道主義區域，聲稱將提供醫療、用水和食物。但聯合國表示，該區帳篷營地過度擁擠且不安全。就在近期，有5名兒童在馬瓦希區排隊取水時喪命，目擊者宣稱他們是遭以軍無人機攻擊。

在巴勒斯坦人驚慌逃離加薩市之際，聯合國兒童基金會發言人殷格拉姆（Tess Ingram）表示，以色列強行把巴勒斯坦居民趕出加薩市的行動，對將近100萬人構成巨大威脅，且當中多達半數是孩童。

加薩政府數據顯示，自2023年10月以來已有超過2萬名兒童喪生。國際慈善團體救助兒童會（Save the Children）統計，在持續將近23個月的戰爭中，以軍平均每1小時就殺死至少一名巴勒斯坦兒童。

▼ 以軍持續呼籲平民遷移至南部馬瓦希區（Al-Mawasi）人道主義區域。（圖／路透）

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

09/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

以色列軍方6日呼籲加薩市巴勒斯坦人向南部撤離，因以軍正深入這座加薩走廊最大城展開攻勢。軍方發言人阿德拉埃（Avichay Adraee）透過社群平台X聲明，要求居民前往南部汗尤尼斯沿海的指定區域，承諾該「人道主義區域」將提供食物、醫療和住所。

以軍：已掌控加薩市40%地區

以色列拒絕哈瑪斯停火協議　續攻加薩市

以色列佔領加薩　賠了家園

