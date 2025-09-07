以色列空襲加薩市！15層高樓坍塌煙塵炸出　影片曝光

▲以軍6日炸毀15層樓高的蘇西塔（Sussi Tower）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方持續在加薩市進行軍事行動，繼5日摧毀高樓穆許達哈塔（Mushtaha Tower）之後，6日炸毀15層樓高的蘇西塔（Sussi Tower），並公開大樓倒塌的影片。畫面顯示，大樓遇襲之後，整棟瞬間坍塌，大量煙塵飛出。

BBC、半島電視台等報導，蘇西塔位於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）一棟建築的對面，以軍宣稱該建築被哈瑪斯用作情報蒐集據點，但並未提供任何證據。以色列國防部長6日還透過社群平台X發布大樓倒塌的影片，還稱「我們還會繼續下去」。

After issuing an evacuation warning, the Israeli Air Force destroyed the Al-Susi Tower today.



It was being used by Hamas in its war against Israel.



Hamas could return the hostages, surrender and leave Gaza to end the war. Instead they dig in among civilian infrastructure and… pic.twitter.com/5fMMHf1L7J — Visegrád 24 (@visegrad24) September 6, 2025

不過哈瑪斯否認相關指控。加薩政府媒體辦公室指出，這是占領軍（指以色列）為了合理化攻擊平民與基礎設施、強迫巴勒斯坦人遷離家園，所採取的系統性欺騙手段之一，且以色列迄今已摧毀加薩90%基礎設施。

現階段不清楚蘇西塔被炸毀一事，是否造成人員傷亡。半島電視台記者馬哈茂德（Hani Mahmoud）提到，這些攻擊讓民眾陷入恐慌，尤其是他們的撤離時間相當有限，「半小時或一小時根本不夠讓人們逃離這些建築物」。

▲現階段不清楚蘇西塔被炸毀一事，是否造成人員傷亡。（圖／路透）

就在蘇西塔被炸毀的前一日，以軍才剛轟炸12層樓的穆許達哈塔；巴勒斯坦人指出，穆許達哈塔是無家可歸難民避難的地方。以色列國防軍稱，已採取預防措施減輕對平民的傷害，包括提前向民眾發布警告以及使用精確彈藥。

衛星影像顯示，在過去這一個月，加薩市部分地區的街區已被以色列夷為平地。

Israeli forces attacked and destroyed the 12-storey Mushtaha Tower in Gaza City on Friday, after giving just 15 minutes’ warning for Palestinians to evacuate the area.



The building is located near a displacement camp where Palestinians are sheltering in tents. pic.twitter.com/9pwpA6MKR2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2025

▲就在蘇西塔被炸毀的前一日，以軍才剛轟炸12層樓的穆許達哈塔。（圖／路透）

以軍持續呼籲平民遷移至南部馬瓦希區（Al-Mawasi）人道主義區域，聲稱將提供醫療、用水和食物。但聯合國表示，該區帳篷營地過度擁擠且不安全。就在近期，有5名兒童在馬瓦希區排隊取水時喪命，目擊者宣稱他們是遭以軍無人機攻擊。

在巴勒斯坦人驚慌逃離加薩市之際，聯合國兒童基金會發言人殷格拉姆（Tess Ingram）表示，以色列強行把巴勒斯坦居民趕出加薩市的行動，對將近100萬人構成巨大威脅，且當中多達半數是孩童。

加薩政府數據顯示，自2023年10月以來已有超過2萬名兒童喪生。國際慈善團體救助兒童會（Save the Children）統計，在持續將近23個月的戰爭中，以軍平均每1小時就殺死至少一名巴勒斯坦兒童。

▼ 以軍持續呼籲平民遷移至南部馬瓦希區（Al-Mawasi）人道主義區域。（圖／路透）

