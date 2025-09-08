　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列防空失靈？葉門反抗軍無人機罕見「擊中機場」

▲▼ 以色列拉蒙機場（Ramon Airport）。（圖／路透）

▲圖為以色列拉蒙機場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）無人機7日成功突破以色列多層防空系統，撞向南部拉蒙機場（Ramon Airport）航廈玻璃，造成2人受傷，並造成機場運作暫停約1.5小時。依據社群媒體流傳的畫面，機場入境大廳的窗戶破裂，滿地都是碎玻璃。

CNN、美聯社、半島電視台等報導，以色列擁有多層防禦飛彈與無人機的防空系統，青年運動絕大多數從葉門發射的無人機都在襲擊以色列之前就被攔截擊落，不過這次卻成功突破防線。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）發布聲明指出，無人機直接命中拉蒙機場，導致機場關閉，空中交通中斷，「葉門武裝部隊向所有航空公司保證，被占領的巴勒斯坦境內機場並不安全，將持續成為攻擊目標」。

以色列機場管理機構發言人指出，無人機事件發生後，空域在短暫關閉90分鐘之後重新開放。這起事件造成2人受到輕傷。

以色列空軍表示，經初步調查，防空系統其實有偵測到這架無人機，但無人機未被系統歸類為敵方目標，因此沒有觸發攔截機制。以軍7日聲明提到，並無跡象顯示現有偵測系統存在技術故障，將進行廣泛調查。

自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列後，青年運動以聲援巴勒斯坦為由，朝以色列發射飛彈與無人機。儘管青年運動頻繁發動攻擊，但並未對以色列造成重大損害，在7日無人機事件之前，最具破壞性的攻擊行動發生在今年5月，當時一枚飛彈擊中以色列主要機場班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的附近，國際航班受到影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

以色列防空失靈？葉門反抗軍無人機罕見「擊中機場」

機場發現行李離奇消失　男靠「AirTag追蹤」廢墟目睹詭異景象

逃過烏克蘭戰火「坐火車竟遭刺死」　她背後遇襲畫面曝光

日樂園哥吉拉設施宣傳照紅了　3女被網友吐槽：新迷因

醫院鼠患！印度2新生兒「躺加護病房遭咬傷」　雙雙身亡

悠閒養老？日夫妻砸退休金買鄉村房　1.5年後慘賠返東京

資深員工無意中訓練AI竟被取代　任職25年遭裁員

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

以色列防空失靈？葉門反抗軍無人機罕見「擊中機場」

機場發現行李離奇消失　男靠「AirTag追蹤」廢墟目睹詭異景象

逃過烏克蘭戰火「坐火車竟遭刺死」　她背後遇襲畫面曝光

日樂園哥吉拉設施宣傳照紅了　3女被網友吐槽：新迷因

醫院鼠患！印度2新生兒「躺加護病房遭咬傷」　雙雙身亡

悠閒養老？日夫妻砸退休金買鄉村房　1.5年後慘賠返東京

資深員工無意中訓練AI竟被取代　任職25年遭裁員

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

柯文哲7000萬交保！彰化支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家

國際熱門新聞

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

車禍被宣布腦死　19歲男喪禮中突然咳嗽復活

槓上普丁　川普對俄實施第2階段制裁

荷蘭人實現週休3日　工時歐洲第一

天降富翁！美樂透547億頭獎2人均分

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

北韓50分獨家畫面　金正恩與普丁6次互動

全球首見！黑豹野外交配直擊畫面曝光

日本皇室血脈恐斷？缺「未成年男」繼承天皇

2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！

更多熱門

相關新聞

機場行李消失　男AirTag追蹤到廢墟

機場行李消失　男AirTag追蹤到廢墟

美國加州一名男子在機場發現行李突然消失，他利用放在行李箱中的Apple AirTag追蹤，發現行李竟然正在移動中，他不死心一路追蹤，最後成功找回行李。

最後通牒！川普要求釋放人質　哈瑪斯發聲

最後通牒！川普要求釋放人質　哈瑪斯發聲

俄烏開戰首次　基輔政府大樓遇襲受損

俄烏開戰首次　基輔政府大樓遇襲受損

以軍空襲　加薩市15層高樓坍塌畫面曝

以軍空襲　加薩市15層高樓坍塌畫面曝

美擬禁「中國無人機、重型車輛」進口

美擬禁「中國無人機、重型車輛」進口

關鍵字：

葉門反抗軍青年運動以色列無人機機場

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

雪碧驚爆遭性侵

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面