以色列防空失靈？葉門反抗軍無人機罕見「擊中機場」

▲圖為以色列拉蒙機場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）無人機7日成功突破以色列多層防空系統，撞向南部拉蒙機場（Ramon Airport）航廈玻璃，造成2人受傷，並造成機場運作暫停約1.5小時。依據社群媒體流傳的畫面，機場入境大廳的窗戶破裂，滿地都是碎玻璃。

CNN、美聯社、半島電視台等報導，以色列擁有多層防禦飛彈與無人機的防空系統，青年運動絕大多數從葉門發射的無人機都在襲擊以色列之前就被攔截擊落，不過這次卻成功突破防線。

Several one-way drones were launched at Israel by the Iranian-backed Houthis in Yemen earlier today, with at least three being downed by the Israeli Air Force, while one struck Ramon International Airport in Eilat, Southern Israel. The impact resulted in two injuries as well as… pic.twitter.com/oLayZyYR9I — OSINTdefender (@sentdefender) September 7, 2025

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）發布聲明指出，無人機直接命中拉蒙機場，導致機場關閉，空中交通中斷，「葉門武裝部隊向所有航空公司保證，被占領的巴勒斯坦境內機場並不安全，將持續成為攻擊目標」。

以色列機場管理機構發言人指出，無人機事件發生後，空域在短暫關閉90分鐘之後重新開放。這起事件造成2人受到輕傷。

以色列空軍表示，經初步調查，防空系統其實有偵測到這架無人機，但無人機未被系統歸類為敵方目標，因此沒有觸發攔截機制。以軍7日聲明提到，並無跡象顯示現有偵測系統存在技術故障，將進行廣泛調查。

自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列後，青年運動以聲援巴勒斯坦為由，朝以色列發射飛彈與無人機。儘管青年運動頻繁發動攻擊，但並未對以色列造成重大損害，在7日無人機事件之前，最具破壞性的攻擊行動發生在今年5月，當時一枚飛彈擊中以色列主要機場班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的附近，國際航班受到影響。