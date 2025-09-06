攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

▲ 以軍呼籲加薩市平民向南部撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方6日呼籲加薩市巴勒斯坦人向南部撤離，因以軍正深入這座加薩走廊最大城展開攻勢。軍方發言人阿德拉埃（Avichay Adraee）透過社群平台X聲明，要求居民前往南部汗尤尼斯沿海的指定區域，承諾該「人道主義區域」將提供食物、醫療和住所。

《路透》報導，以色列總理納坦雅胡此前下令攻佔加薩市，認為該市為哈瑪斯重要據點，必須拿下才能徹底擊潰這個巴勒斯坦武裝組織。以軍4日宣布已控制40%區域，且整個加薩走廊約75%土地都在以軍掌控下，但這波攻勢恐怕使數十萬巴勒斯坦人再度流離失所。戰前該市居住約100萬人，佔加薩人口近半數。

自哈瑪斯2023年10月突襲以色列南部社區，造成約1200人死亡並挾持251名人質後，戰火至今造成逾6.4萬名巴勒斯坦人喪生。目前仍有48名人質下落不明，以色列官員相信其中20人還活著。納坦雅胡堅持「全有或全無」的策略，要求一次釋放所有人質，並要求哈瑪斯投降。

美國總統川普5日則表示，華府正與哈瑪斯進行「非常深入」的談判。哈瑪斯提議釋放部分人質以換取臨時停火，類似7月協商破局前討論的條件。但以色列國防部長卡茨（Israel Katz）強調，軍事行動將持續升級，直到哈瑪斯接受釋放人質和解除武裝的條件，否則該組織將被徹底殲滅。