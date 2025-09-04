89歲男瓦斯取暖衣服瞬間起火　奪命原因竟是「身上護膚霜」

▲調查發現，男子死亡原因竟然與護膚霜有關。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名89歲男子命喪火場中，調查發現起火原因竟然與護膚霜有關，當時他為了保暖打開瓦斯暖爐，沒想到冒出的火花，意外點燃殘留在衣服上的護膚霜，導致衣服著火身亡。

89歲男子羅恩斯利(James Rownsley)2月20日，在梅克斯伯勒(Mexborough)家中發生火災，因嚴重燒燙傷身亡。法醫調查報告上月出爐，指出造成他死亡的原因竟然與常用的護膚霜有關。

Grandfather, 89, died after skin cream caused his clothes to set on fire https://t.co/JEzc4YtLan pic.twitter.com/V0lVkc9l0b — The Independent (@Independent) September 3, 2025

調查人員發現，羅恩斯利由於行動不便，除了大樓中央空調，更習慣使用瓦斯暖爐取暖，沒想到當他點燃暖爐時，火花意外燒到衣服，由於他的衣服和沙發上都有殘留平時使用的護膚霜，導致火勢迅速蔓延。

羅恩斯利的家人表示，他們事前完全不知道，爺爺用來敷腿的護膚霜竟然藏有起火風險，這些產品中通常含有石蠟等易燃物質，容易滲入衣服或床上用品中，而且很難清洗乾淨，「如果你愛的人使用這種護膚霜，請確保您或家人知道如何保護自己，不希望再有其他家庭遭到和我們一樣的痛苦」。

驗屍官芒迪(Nicola Mundy)表示，有鑑於大眾對於護膚霜可能引發火災的風險缺乏認知，她已經向國家消防局委員會(NFCC)提議，需要向醫療人員和大眾加強宣傳相關風險，以免再有類似事件發生。