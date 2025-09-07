快訊／美政府突襲韓廠逮捕475移民　南韓：已與美方「完成談判」

▲美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution）在美國喬治亞州東南部埃拉貝爾（Ellabell）合資設立的電池工廠，近日遭美國移民與海關執法局（ICE）及國土安全調查局（HSI）大規模突襲，475人被捕，其中超過300名為韓國人。對此，南韓政府稍早表示，在要求美方「放人」後，已與美方完成談判，預計之後將出動包機，載回遭逮的韓籍人士。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室秘書室長姜勳植今（7）日下午在位於首爾的總理公館出席高層黨政協議會時，針對與美方就「釋放遭逮捕者」的談判進度詳細說明。他表示，「在政府相關部門、經濟團體、企業的迅速應對下，已經就釋放遭逮勞工之議題與美方達成交涉。」

姜勳植解釋，「不過目前還剩下行政程序，因此將會等到完成行政程序後，（南韓）政府將會出動包機，啟程將我國國民載返歸國。直到國民安全回到家以前，政府不會因此鬆懈，將採取有責任的態度應對。為了防止類似情事發生，未來將會推動改善方案，針對專案出差人員簽證的發放體系進行修改。」

