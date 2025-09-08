天降富翁！美樂透連槓3月「547億頭獎」開出　2人均分史上第2獎

▲美國威力球（Powerball）18億美元頭獎開出。（資料照／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國樂透威力球（Powerball）終結連槓，威力球槓龜長達3個月之久，頭獎金額一路攀升到約18億美元（約台幣548億元），周六開獎由2注均分，分別落在密蘇里州、德州各一張中獎彩券平分，成為美國史上第二大彩券頭獎。若選擇一次領取，僅可各得約4.1億美元。

樂透協會表示，統計最終彩券銷售，本期威力球頭獎確定為17.87億美元，成為美國史上第二高的樂透彩金。若分期30年領取中獎彩金，可得共約8.9億美元（約台幣270億元），若是一次性領取，則可得4.1億美元（約台幣124億元），，皆為稅前金額。

官方指出，德州的中獎彩券是在聖安東尼奧西北方的一家Big’s超商售出，密蘇里州的中獎地點將在開獎後72小時內依規定公布。此外，堪薩斯州與德州另有2張彩券各贏得200萬美元（約台幣6000萬元），全美另有18張彩券各贏得100萬美元（約台幣3000萬元）。

威力球本期中獎號碼為11、23、44、61、62，特別號紅球為17，加倍號為2。本期頭獎開出中結了自5月以來連續 42 期槓龜紀錄。根據樂透協會統計，頭獎中獎機率為2.922億分之1。而美國史上最高頭獎仍是2022年11月7日在加州開出的20.4億美元（約台幣620億元）。