大蟑螂攻陷東日本！「單性繁殖」瘋狂擴散　關鍵原因好意外

▲日本東部的蟑螂危機日益嚴重。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導



台灣常見的「美洲蟑螂」近年在日本東京一帶爆發大量繁殖危機，這種巨型蟑螂原本主要出沒在西日本，卻憑藉「單性繁殖」能力，快速攻占東日本都心區域，專家認為可能與「溫水洗碗機」普及有關。

日媒FNN報導，一提到蟑螂，日本民眾可能會想起一般住家常見的大型「黑胸蟑螂」，或者餐廳常見的小型「德國蟑螂」。不過近年來，美洲蟑螂在東京繁華街區造成的危害日益增加，甚至成為「第三勢力」。

美洲蟑螂跟德國蟑螂一樣有著棕色外殼，體型卻如同煙褐色蟑螂一般巨大，最大辨別特徵是背部有淺色環狀斑紋。此外，其繁殖能力非常驚人，根據北海道大學研究，雌蟲未交配也能夠獨自產卵，孵化出來的後代全為雌性，持續促成無性繁殖循環。

▲專家認為，美洲蟑螂擴散至東日本，可能與溫水洗碗機普及有關。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，美洲蟑螂偏好高溫潮濕環境，因此原本主要棲息在九州、沖繩、關西一帶的西日本地區，但近年卻擴大至東日本都市中心。除了氣候變遷導致的全球氣溫上升，另一個重要因素被認為是「溫水洗碗機」的普及。

溫水洗碗機普及後，溫熱廢水持續排入都市大樓地下汙水槽，長期保持著美洲蟑螂喜愛的高溫潮濕環境。牠們可能從地下汙水槽，沿著水泥牆與裂縫潛入建築物內部，甚至從天花板燈具隙縫爬出。

更可怕的是，日本除蟲業者的傳統毒餌，對於美洲蟑螂成效不彰，因為牠們體型巨大、食量驚人，單隻就能吃光大量餌劑，難以促成消滅群體的連鎖反應。

除蟲專家足立雅分享，目前日本業者改採「殘留噴霧」手段，在蟑螂常常經過的牆角與地板，預先噴灑長效型藥劑，使其經過時中毒致死。團隊在東京一間餐廳施作之後，隔天清晨發現逾150隻大蟑螂在地板上死亡。