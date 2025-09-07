　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日相石破茂請辭後　「這兩人」參選呼聲最高！自民黨改選時程出爐

▲▼日本首相石破茂7日召開記者會，決定辭去自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂7日召開記者會，決定辭去自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相石破茂今（7）日宣布辭去自民黨總裁職務，黨內隨即展開繼任人選布局。日媒分析，自民黨總裁選舉最快將在10月初舉行，其中農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障大臣高市早苗兩人呼聲最高，因為兩人過去都曾參選總裁。另外，內閣官房長官林芳正與小林鷹之也可能加入戰局，預料競爭激烈。

石破茂去年10月就任自民黨總裁與日本首相後至今，自民黨經歷眾議院選舉、東京都議會改選、參議院選舉「三連敗」，他7日下午在記者會上正式宣布辭職，委由幹事長森山裕代為執行總裁臨時選舉的相關程序，為黨內政局投下震撼彈。

▲▼ 日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左起）、石破茂及小泉進次郎名列前3。（圖／路透）

▲2024年日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左起）、石破茂及小泉進次郎名列前3。（圖／路透）

根據日媒《朝日新聞》，目前最被外界看好的自民黨總裁繼任人選，為小泉進次郎與高市早苗。小泉進次郎在去年總裁選舉中，於初回投票獲得第3名；高市則在第一輪投票時拔得頭籌，但卻在最終決選時不敵石破茂。這些背景，使得兩人在黨內被普遍視為「後石破時代」的有力接班人。

不過，兩人近期對是否參選，都持保留態度。小泉進次郎身為現任內閣成員，刻意避免在敏感時期公開表態；至於高市早苗，則於2日回應媒體詢問時表示，「目前並沒有說要參選，也沒有說不會參選」，但黨內普遍認為她參選意願濃厚。

除了上述兩人以外，其他潛在參選者也備受關注。曾在上屆總裁選中排名第4的林芳正，以及排名第5的前經濟安保大臣小林鷹之，都可能加入競選。若4人角逐，將再度形成多強混戰局面，黨內派閥勢力的分布也將成為勝負關鍵。

▲▼小林鷹之、林芳正有可能參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲小林鷹之、林芳正有可能參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

目前，自民黨正著手討論總裁選的具體方式。若沿用過去的規則，初回投票將由國會議員票與黨員票共同決定，若無人過半，則進入前兩名的決選投票。日媒推測，投開票日有可能落在10月上旬，並與臨時國會召集時程銜接。

在政局進程方面，9月8日自民黨將召開臨時役員會，月底則有聯合國大會在美國紐約登場，10月還將迎來大阪關西世博會閉幕與臨時國會召集。11月15日則是自民黨成立70周年紀念日。這一連串重大日程，讓新總裁人選更具政治象徵意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新店裕隆城停電！民眾摸黑用餐
快訊／龔美富請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了
快訊／大雷雨晚間狂轟北北基　警戒範圍曝
快訊／林智勝引退儀式揭曉新身分！
快訊／19:29規模4.6「極淺層地震」
江祖平槓三立副總兒！吳宗憲「霧裡看花」保守發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日相石破茂請辭後　「這兩人」參選呼聲最高！自民黨改選時程出爐

韓男橫跨477km尋回AirPods爆紅　上班族靠「尋找」揪出同事是賊

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

快訊／辭自民黨總裁！日相石破茂召開記者會下台　進請辭首相程序

日本皇室血脈恐斷？悠仁成年禮後「無未成年男性」　戰後最大隱憂

兒闖路中央被車撞倒輾過　母忙著滑手機！抬頭驚覺出事

美國商務部長：印度2個月內會「低頭道歉」　試著和川普達成協議

太狂！2寶媽「赤腳跑過100公尺樂高積木」　打破金氏世界紀錄

快訊／美政府突襲韓廠逮捕475移民　南韓：已與美方「完成談判」

俄開戰最大空襲派805無人機！基輔政府大樓遇襲　澤倫斯基回應了

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【不能讓女兒看到安寶！】爸絲滑甩尾推車閃躲電玩店XD

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

日相石破茂請辭後　「這兩人」參選呼聲最高！自民黨改選時程出爐

韓男橫跨477km尋回AirPods爆紅　上班族靠「尋找」揪出同事是賊

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

快訊／辭自民黨總裁！日相石破茂召開記者會下台　進請辭首相程序

日本皇室血脈恐斷？悠仁成年禮後「無未成年男性」　戰後最大隱憂

兒闖路中央被車撞倒輾過　母忙著滑手機！抬頭驚覺出事

美國商務部長：印度2個月內會「低頭道歉」　試著和川普達成協議

太狂！2寶媽「赤腳跑過100公尺樂高積木」　打破金氏世界紀錄

快訊／美政府突襲韓廠逮捕475移民　南韓：已與美方「完成談判」

俄開戰最大空襲派805無人機！基輔政府大樓遇襲　澤倫斯基回應了

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用？實測30天在家也能防睡眠呼吸中止症

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

林智勝感性致詞　謝辜仲諒讓他成首位行使自由球員的球星

「來囉來囉」抖音女團被台人玩壞…刷一排國昌清德　主持人：衝X小

快訊／新店裕隆城停電！民眾摸黑用餐

林智勝感性謝謝劉保佑董事長：剛進職棒給我很大的幫助

快訊／龔美富證實請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了「我無可推卸責任」

快訊／大雷雨晚間狂轟北北基　警戒範圍曝

快訊／19:29台灣東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度1級

7歲兒住家裡「每月要付房租」上繳12.5%零用錢　媽親揭原因

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

國際熱門新聞

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

重機網美遭輾斃　超車時「這1輛」害命

日女主播報煙火「呆萌反應」全網融化

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

她驗DNA驚見77名手足　實際恐達350人

地板下傳怪聲　竟遭「入侵寄生」

川普驚曝「戰爭部」頭號目標芝加哥

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／要求放人！南韓：已與美方「完成談判」

Coldplay演唱會抓包婚外情　女方要離婚了

即／辭去自民黨總裁！日相石破茂召開記者會

韓國人喝珍奶「棄台投中」　台灣這品牌收店

更多熱門

相關新聞

意有所指？　綠委：石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭

意有所指？　綠委：石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭

大罷免落幕後，民進黨將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至發起改選黨團幹部連署欲逼宮柯建銘，但未果。柯建銘本月1日仍強調，總召任期到明年2月。而同樣面對黨內逼宮壓力的日本首相兼自民黨總裁石破茂今（7日）下午宣布決定辭去自民黨總裁一職，預計之後將進入辭去日本首相（總理大臣）程序。曾開砲柯建銘並簽下連署書的綠委郭國文今也在臉書分享此消息，疑似意有所指的暗諷柯建銘。

即／辭去自民黨總裁！日相石破茂召開記者會

即／辭去自民黨總裁！日相石破茂召開記者會

日本皇室血脈恐斷？缺「未成年男」繼承天皇

日本皇室血脈恐斷？缺「未成年男」繼承天皇

去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

即／要求放人！南韓：已與美方「完成談判」

即／要求放人！南韓：已與美方「完成談判」

關鍵字：

日韓要聞日本石破茂日本首相自民黨總裁高市早苗小泉進次郎

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面