日相石破茂請辭後　「這兩人」參選呼聲最高！自民黨改選時程出爐

▲日本首相石破茂7日召開記者會，決定辭去自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相石破茂今（7）日宣布辭去自民黨總裁職務，黨內隨即展開繼任人選布局。日媒分析，自民黨總裁選舉最快將在10月初舉行，其中農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障大臣高市早苗兩人呼聲最高，因為兩人過去都曾參選總裁。另外，內閣官房長官林芳正與小林鷹之也可能加入戰局，預料競爭激烈。

石破茂去年10月就任自民黨總裁與日本首相後至今，自民黨經歷眾議院選舉、東京都議會改選、參議院選舉「三連敗」，他7日下午在記者會上正式宣布辭職，委由幹事長森山裕代為執行總裁臨時選舉的相關程序，為黨內政局投下震撼彈。

▲2024年日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左起）、石破茂及小泉進次郎名列前3。（圖／路透）

根據日媒《朝日新聞》，目前最被外界看好的自民黨總裁繼任人選，為小泉進次郎與高市早苗。小泉進次郎在去年總裁選舉中，於初回投票獲得第3名；高市則在第一輪投票時拔得頭籌，但卻在最終決選時不敵石破茂。這些背景，使得兩人在黨內被普遍視為「後石破時代」的有力接班人。

不過，兩人近期對是否參選，都持保留態度。小泉進次郎身為現任內閣成員，刻意避免在敏感時期公開表態；至於高市早苗，則於2日回應媒體詢問時表示，「目前並沒有說要參選，也沒有說不會參選」，但黨內普遍認為她參選意願濃厚。

除了上述兩人以外，其他潛在參選者也備受關注。曾在上屆總裁選中排名第4的林芳正，以及排名第5的前經濟安保大臣小林鷹之，都可能加入競選。若4人角逐，將再度形成多強混戰局面，黨內派閥勢力的分布也將成為勝負關鍵。

▲小林鷹之、林芳正有可能參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

目前，自民黨正著手討論總裁選的具體方式。若沿用過去的規則，初回投票將由國會議員票與黨員票共同決定，若無人過半，則進入前兩名的決選投票。日媒推測，投開票日有可能落在10月上旬，並與臨時國會召集時程銜接。

在政局進程方面，9月8日自民黨將召開臨時役員會，月底則有聯合國大會在美國紐約登場，10月還將迎來大阪關西世博會閉幕與臨時國會召集。11月15日則是自民黨成立70周年紀念日。這一連串重大日程，讓新總裁人選更具政治象徵意義。