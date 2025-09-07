　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本首相石破茂完蛋了！自民黨大老「逼宮下台」　要求重選黨總裁

▲▼日本首相兼自民黨總裁石破茂面臨黨內「逼宮下台」的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂面臨黨內「逼宮下台」的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相兼自民黨總裁石破茂就任一年內，便經歷眾議院選舉、東京都議會改選、參議院選舉「三連敗」，重挫其在黨內聲望。因此，黨內部分人士要求提早改選總裁，呼籲石破茂扛下敗選責任，預計明（8）日自民黨將進行內部投票，決定是否改選。不過，目前卻傳出前首相菅義偉要求他能有自知之明、提早下台。

自民黨在眾議院、參議院選舉皆未能取得過半席次，成為「少數執政黨」，黨內掀起針對敗選的檢討聲浪，要求石破茂必須肩負責任，因此自民黨預計8日針對「是否提早改選總裁」進行記名投票，一旦黨內國會議員、47個都道府縣連（地方黨部）過半數決定提早改選，則石破茂恐怕得提早下台。

根據《日本放送協會》，隨著黨內記名投票的時間逼近，石破茂昨（6）日接連接見多名黨內重要人士，首先是於6日下午會晤經濟再生擔當大臣赤澤亮正，針對黨內情勢和心腹赤澤亮正交換意見。6日晚間，自民黨副總裁（日本前首相）菅義偉、農林水產大臣小泉進次郎先後進出總理大臣官邸。

▲▼日本首相石破茂、負責赴美談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正4日出席眾議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

▲赤澤亮正是石破茂的心腹。（圖／達志影像／美聯社）

菅義偉在官邸待了30分鐘後離開。然而，在菅義偉離開後，小泉進次郎仍待在官邸內，與石破茂針對黨內情勢談論將近1個小時30分鐘，呼籲石破茂應設法維持自民黨內團結。

不過，日媒《產經新聞》卻獨家披露，菅義偉、小泉進次郎在進入總理官邸後，卻強烈敦促石破茂能夠「自發性的先行下台」，原因是黨內對於要求總裁改選的呼聲日益強烈，為了維護黨內團結，石破茂必須扛下責任。據悉，4年前菅義偉下台時，小泉進次郎成功說服菅義偉放棄參選黨總裁改選。

對此，石破茂則是以「今年秋季制定經濟對策」為理由，同時在給美國總統川普的親筆信中，邀請川普訪日、呼籲共築日美黃金時代，以此來全面拖延黨內要求自己下台的時間，甚至表示不惜解散眾議院、進行全面改選，作為威脅黨內提早改選總裁的籌碼。

▲▼日本前首相菅義偉、農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

▲日本前首相菅義偉、農林水產大臣小泉進次郎「逼宮下台」。（圖／達志影像）

《日本放送協會》指出，自民黨在日本全國47個都道府縣連之中，截至6日為止，共有18個都道府縣連要求實施「提早改選總裁」，包括東京、大阪、北海道、青森、岩手、埼玉、茨城、宮崎等；至於決定不會要求改選的都道府縣連則只有8個，包括鹿兒島、大分、沖繩、福島、鳥取（石破茂的家鄉）等。

日媒《朝日新聞》分析，認為石破茂如今陷於騎虎難下的情勢，面臨「三種局面」。一旦8日投票黨內過半數要求提早改選總裁，加上前首相麻生太郎可能動員黨內派閥逼宮報復，就算石破茂決定再度參與總裁改選，恐怕最後投入參選的可能性極低。

假設8日針對要求提早改選總裁的投票因未過半數而無法通過，就算石破茂成功保住自民黨總裁一職，但未來執政時勢必將面臨更加嚴峻的困境，包括內閣改組、黨內要職的指派等。

